Ringen KSV Taisersdorf verliert im Wiesental

Die Regionalliga-Ringer des KSV Taisersdorf zeigen bei der 10:16-Niederlage gegen den Tabellenvierten WKG Weitenau/Wieslet eine ordentliche Leistung.

Ringen, Regionalliga

WKG Weitenau/Wieslet

KSV Taisersdorf

16:10

Eine ordentliche Leistung zeigte der Tabellenletzte der Regionalliga Baden-Württemberg beim bisherigen Tabellenvierten WKG Weitenau/Wieslet. Die schon so gut wie sicher als Absteiger feststehenden Taisersdorfer konnten die vier Einzelsiege aus der Vorrunde wiederholen und gaben in zwei weiteren Kämpfen jeweils nur einen Mannschaftspunkt ab, womit das beste Auswärtsergebnis dieser Saison erzielt werden konnte. Bis zur Pause lagen die Gäste mit 4:10 zurück. Die zweite Hälfte konnten sie mit 6:6 Punkten ausgeglichen gestalten. Durch diesen Sieg und den gleichzeitigen Niederlagen des AV Sulgen und des KSV Tennenbronn kletterten die Wiesentäler auf den zweiten Tabellenplatz, der KSV Linzgau Taisersdorf ist weiterhin Schlusslicht.

Im Auftaktkampf gingen die Punkte an die Gastgeber, da der Linzgauer zu schwer war. Mit einem schnellen Schultersieg konnte Marco Martin den Rückstand egalisieren und zum 4:4-Zwischenstand ausgleichen. Darwish Mahmodi und Maximilian Tröndlin lieferten sich ein packendes Duell. Trotz einer 6:5-Punkteführung musste sich der Linzgauer am Ende noch knapp mit 6:8 Zählern geschlagen geben. Die spannendste Auseinandersetzung lieferten sich Simon Weißhaar und Michael Herzog. In einem Duell mit wechselnden Führungen stand es nach sechs Minuten 13:13. Aufgrund der geringeren Anzahl an Verwarnungen siegte der Ringer aus dem Wiesental. Nicht viel zu bestellen hatte Samuel Hermann (66kg) gegen den starken Rumänen Svetlin Shindov, der nach drei Minuten zu einem Überlegenheitssieg kam. Stark dann die Leistung von Mario Häuslbauer (86kg), der Alex Asal beim 6:1-Punktsieg im Griff hatte und sich somit für die knappe Vorrundenniederlage revanchierte.

Marcel Käppeler (71kg) zeigte gegen Zorhab Ohanian einen beherzten Kampf. Er überließ dem ungarischen Siegringer im Dress der WKG nur einen 10:3-Punktsieg. Anschließend war Sandro Martin (80kg) gegen den DM-Fünften der Junioren chancenlos und musste sich vorzeitig mit 0:16 Punkten geschlagen geben. Einmal mehr überzeugte dann das Schlussduo der Linzgauer. Gegen den sehr defensiv agierenden Stefan Kilchling kam Ringertrainer Andreas Rinderle zu einem ungefährdeten 6:0-Punktsieg. Patrick Käppeler ließ gegen Dennis Kronenberger nichts anbrennen. Mit einem 5:0-Punktsieg konnte der Linzgauer Schlussringer seinen Vorrundenerfolg bestätigen. (fm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: Jannis Hug – Marius Meyer 4:0 ÜG (8:0)

61F: Maximilian Tröndlin – Darwish Mahmodi 1:0 PS (8:6)

66G: Svetlin Shindov – Samuel Hermann 4:0 TÜ (16:0)

71F: Zorhab Ohanian – Marcel Käppeler 2:0 PS (10:3)

75G: Stefan Kilchling – Andreas Rinderle 0:2 PS (0:6)

75F: Dennis Kronenberger – Patrick Käppeler 0:2 PS (0:5)

80G: Jonas Dürr – Sandro Martin 4:0 TÜ (16:0)

86F: Alex Asal – Mario Häuslbauer 0:2 PS (1:6)

98G: Michael Herzog – Simon Weißhaar 1:0 PS (13:13)

130F: Patrik Kreutler – Marco Martin 0:4 SS (0:4)