Ringen KSV Taisersdorf verliert Kellerduell

Die Regionalliga-Ringer des KSV Taisersdorf unterliegen dem KSV Rheinfelden deutlich mit 10:23.

Ringen, Regionalliga

KSV Taisersdorf

KSV Rheinfelden

10:23

Wie bereits in der Vorrunde kamen die Linzgauer gegen den Tabellenneunten nicht über drei Einzelsiege hinaus. Erneut machte sich der verletzungsbedingte Ausfall von Darwish Mahmodi bemerkbar, denn die Gastgeber konnten die Klasse bis 57kg nicht besetzen. Bis zur Pause lagen die Linzgauer ohne einen Einzelsieg schon deutlich mit 0:18 zurück. Im zweiten Abschnitt gestalteten sie die Kämpfe offener, wobei sie drei Duelle gewinnen konnten. Nach dieser Niederlage dürfte für Taisersdorf der Zug in Richtung Klassenerhalt abgefahren sein.

Im ersten Duell gingen die Punkte kampflos an Gästeringer Patrick Hinderer. Anschließend zeigte Marco Martin im Schwergewicht gegen den Russen Vyacheslav Sugako eine starke kämpferische Leistung und verlor „nur“ mit 2:6 Zählern. Marius Meyer (61kg) musste gegen den erfahrenen Sulejman Ajeti eine Schulterniederlage hinnehmen. Luillys Perez Mora baute im Standkampf gegen Simon Weißhaar mächtig Druck auf und kam so immer wieder zu Wertungen am Mattenrand. Der Linzgauer konnte selbst zwei Mal punkten, musste sich aber in der sechsten Minute mit 4:21 vorzeitig geschlagen geben. Ähnlich erging es Samuel Hermann (66kg) bei seiner 0:15-Niederlage gegen Fabian Wepfer. Im ersten Kampf nach der Pause konnten die Taisersdorfer Fans erstmals jubeln. Routinier Mario Häuslbauer (86kg) holte gegen Johann Frick einen ungefährdeten 8:0- Punktsieg. Marcel Käppeler (71kg) musste eine unglückliche Schulterniederlage hinnehmen.

Seinen ersten Sieg im Regionalligateam konnte dagegen Niklas Hermann (80kg) feiern. Gegen den Trainer der Gäste, Sascha Oßwald, gelang ihm mit starken Durchdrehern ein überzeugender 15:3-Punktsieg. Zu einem schnellen Schultersieg kam Andreas Rinderle (75kg) gegen Manuel Kingani. Einen spannenden Kampf auf hohem Niveau boten im letzten Duell Patrick Käppeler und Andrius Reisch. Nach 1:1, 3:3 und 5:5 setzte der konterstarke Gästeringer mit einer Einserwertung am Mattenrand den Schlusspunkt zum knappen 6:5-Punktsieg. (fm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: unbesetzt – Patrick Hinderer 0:4 KL

61F: Marius Meyer – Sulejman Ajeti 0:4 SS (0:12)

66G: Samuel Hermann – Fabian Wepfer 0:4 TÜ (0:15)

71F: Marcel Käppeler – Vincent Czenstkowski 0:4 SS (4:12)

75G: Andreas Rinderle – Manuel Kingani 4:0 SS (4:0)

75F: Patrick Käppeler – Andrius Reisch 0:1 PS (5:6)

80G: Niklas Hermann – Sascha Oswald 3:0 PS (15:3)

86F: Mario Häuslbauer – Johann Frick 3:0 PS (8:0)

98G: Simon Weißhaar – L. Jose Perez Mora 0:4 TÜ (4:21)

130F: Marco Martin – Vyacheslav Sugako 0:2 PS (2:6)