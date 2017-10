Ringen KSV Taisersdorf ohne Chance

Die Regionalliga-Ringer des KSV Taisersdorf hatten gegen den KSV Tennenbronn keine Chance und verloren mit 3:27.

Ringen, Regionalliga

KSV Taisersdorf

KSV Tennenbronn

3:27

Der KSV Tennenbronn präsentierte sich im Linzgau als Aufstiegskandidat Nummer eins und ließ den Gastgebern nicht den Hauch einer Siegchance. Zu allem Überfluss zog sich Darwish Mahmodi in der letzten Woche eine Trainingsverletzung zu und konnte nicht eingesetzt werden. So kamen die Gastgeber durch Simon Weißhaar und Marcel Käppeler wie bereits in der Vorrunde nur zu zwei Einzelsiegen. Da sich für Mahmodi kein Ersatz finden ließ, gingen die Punkte in der Klasse bis 57kg kampflos an die Gäste. In der Klasse bis 130kg hatte Marco Martin gegen den 25 Kilogramm schwereren Bulgarischen Meister Dimitar Kumchev nicht viel entgegenzusetzen und musste sich vorzeitig mit 0:15 geschlagen geben. Ebenfalls chancenlos war Marius Meyer gegen den zweifachen EM-Teilnehmer David Brenn. Ein besonderer Leckerbissen war der Kampf von Simon Weißhaar gegen den ehemaligen Bundesligaringer Miroslav Geshev. Der Taisersdorfer lag gegen den Bulgaren zur Pause mit 0:10 zurück. In der zweiten Runde dominierte Weißhaar und kam durch zwei herrliche Überwürfe noch zu einem 13:10-Punktsieg.

Gut kämpfte auch Samuel Hermann gegen Lukas Brenn, konnte aber eine 3:9-Punktniederlage nicht verhindern. Fünf Sekunden trennten Mario Häuslbauer vom Sieg, denn Jonas Schondelmaier gelang mit dem Schlussgong der entscheidende Vierer zum 5:2-Punktsieg. Ein spannendes Duell lieferten sich Marcel Käppeler und Matteo Lehmann. Der aktivere Linzgauer siegte knapp mit 4:2. Niklas Hermann, der erstmals im Regionalligateam stand, musste sich gegen den mehrfachen Deutschen Meister sowie EM- und WM-Teilnehmer Florian Neumaier vorzeitig mit 0:16 Punkten geschlagen geben. Gegen den ungeschlagenen und punktbesten Ringer der Regionalliga, Fabian Reiner, geriet Andreas Rinderle in der zweiten Minute in eine gefährliche Lage, aus der er sich nicht mehr befreien konnte. Im Schlusskampf revanchierte sich Timo-Marcel Nagel mit 16:1 Zählern. Mit 2:18 Punkten nehmen die Taisersdorfer weiter den letzten Platz in der Regionalliga ein.

AB Aichhalden – KSV Taisersdorf (Mittwoch, 17 Uhr). – Am Mittwoch muss das Schlusslicht der Regionalliga beim Tabellenvierten AB Aichhalden antreten. Obwohl der Vorrundenkampf gegen die Württemberger zu Hause nur knapp mit 13:14 verloren wurde, werden den Linzgauern auswärts beim AB Aichhalden kaum Siegchancen eingeräumt. (fm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: unbesetzt – Eduard Jung 0:4 KL

61F: Marius Meyer – David Brenn 0:4 SS (0:2)

66G: Samuel Hermann – Lukas Brenn 0:2 PS (3:9)

71F: Marcel Käppeler – Matteo Lehmann 1:0 PS (4:2)

75G: Andreas Rinderle – Fabian Reiner 0:4 SS (0:4)

75F: Patrick Käppeler – Timo-Marcel Nagel 0:3 PS (1:15)

80G: Niklas Hermann – Florian Neumaier 0:4 TÜ (0:16)

86F: Mario Häuslbauer – Jonas Schondelmaier 0:2 PS (2:5)

98G: Simon Weißhaar – Miroslav Geshev 2:0 PS (13:10)

130F: Marco Martin – Dimitar Kumchev 0:4 TÜ (0:15)