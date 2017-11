Ringen KSV Taisersdorf chancenlos gegen Gäste aus dem Wiesental

Linzgauer Ringer halten gegen Hausen/Zell kämpferisch gut dagegen, können sich aber nur drei Einzelsiege sichern

Ringen, Regionalliga

KSV Taisersdorf

RG Hausen/Zell

7:20

Zum Auftakt siegte Gästeringer Michael Denner kampflos. Gegen den rumänischen Greco-Spezialisten Alin Alexuc-Ciuraiu zeigte Marco Martin im Schwergewicht erneut eine starke kämpferische Leistung. Der Freistilkampf ging ohne technische Wertung aufgrund von Aktivitätszeiten knapp mit 2:1 an den 20 Kilogramm schwereren RG-Ringer. Darwish Mahmodi hatte zunächst Probleme, seine Beinangriffe gegen Johann Schmittel durchzubringen. Er konnte sich aber steigern und siegte klar mit 9:0 Zählern. Im Gegensatz zu Simon Weißhaar konnte RG-Ringer Alexander Rümmele seinen Vorteil der Bodenlage nutzen und mit einem Durchdreher den Grundstein zum 4:0-Punktsieg legen. Samuel Hermann (66kg) unterlag gegen Benny Vogt mit 0:13 Punkten, konnte aber eine Maximalwertung des Wiesentälers verhindern.

Somit lagen die Gastgeber nach fünf Kämpfen zur Pause schon deutlich mit 3:10 Punkten zurück. Gegen den Dritten der Veteranen-WM, Adrian Recorean (86kg), konnte Mario Häuslbauer zunächst gut dagegenhalten. In der zweiten Runde zeigte der 41-jährige frühere rumänische Weltklasseringer sein Können und siegte vorzeitig durch technische Überlegenheit. Ein packendes Duell lieferten sich Marcel Käppeler und Sebastian Rapp. Den 0:2-Rückstand konnte der KSV-Ringer aufholen und dann selbst die Akzente setzen. Seine offensive Ringweise brachte ihm eine vorentscheidende Viererwertung zum 11:6-Punktsieg. Ebenfalls auf Schadensbegrenzung war Sandro Martin aus, was ihm bei der 0:9-Punktniederlage gegen den letztjährigen DM-Dritten Eric Ritter auch gelang. In einem unspektakulären Duell legte Andreas Rinderle mit einem Durchdreher den Grundstein zum 4:0-Punktsieg gegen Florian Hassler.

In einem aktionsreichen Duell verhinderte Patrick Käppeler im Schlusskampf beim 4:14 einen Überlegenheitssieg des langjährigen rumänische Bundesligaringers Laszlo Szabolcs. (fm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: unbesetzt – Michael Denner 0:4 KL

61F: Darwish Mahmodi – Johann Schmittel 3:0 PS (9:0)

66G: Samuel Hermann – Benny Vogt 0:3 PS (0:13)

71F: Marcel Käppeler – Sebastian Rapp 2:0 PS (11:6)

75G: Andreas Rinderle – Florian Hassler 2:0 PS (4:0)

75F: Patrick Käppeler – Laszlo Szabolcs 0:3 PS (4:14)

80G: Sandro Martin – Eric Ritter 0:3 PS (0:9)

86F: Mario Häuslbauer – Adrian Recorean 0:4 TÜ (0:15)

98G: Simon Weißhaar – Alexander Rümmele 0:2 PS (0:4)

130F: Marco Martin – Alin Alexuc-Ciuraiu 0:1 PS (1:2)z