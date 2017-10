Ringen KSV Taisersdorf bleibt sieglos

Die Regionalliga-Ringer aus dem Linzgau verlieren auch ihren fünften Saisonkampf. Am Dienstag sind sie bereits wieder im Einsatz.

Ringen, Regionalliga

KSV Taisersdorf

WKG Weitenau/Wieslet

12:15

Wie schon im ersten Heimkampf gegen den AB Aichhalden hat der KSV Taisersdorf den möglichen ersten Sieg knapp verpasst. Der 16-jährige Afghane Darwish Mahmodi, der aus taktischen Gründen in der Klasse bis 61kg antrat, befreite sich in einem spektakulären Mattenduell aus fast auswegloser Situation und legte seinen Gegner Maximilian Tröndlin auf beide Schultern. Mit drei Siegen durch Simon Weißhaar, Patrick Käppeler und Andreas Rinderle, der keinen Gegner hatte, sowie zwei knappen Punktniederlagen durch Marcel Käppeler und Mario Häuslbauer fehlten nur drei Zähler zum Remis.

Aus taktischen Gründen gingen die Punkte im Auftaktkampf schon an der Waage an den nicht zu besiegenden Rumänen Svetlin Shindov. Dennis Stricker führte gegen Michael Herzog mit 2:0, musste gegen Ende aber noch einige Wertungen abgeben und unterlag mit 4:8 Punkten. Nach dem erwähnten Schultersieg von Darwish Mahmodi unterlag Marco Martin dem stark konternden Rumänen Nikolay Dimitrov etwas zu hoch mit 0:8. Lulcim Ademaj, der erstmals in dieser Saison zum Einsatz kam, hielt gegen Marco Ruf lange Zeit gut mit. Nach einer unglücklichen Aktion wurde der Linzgauer beim Stand von 1:4 geschultert. Somit lag das KSV-Team zur Pause mit 4:13 fast aussichtslos zurück.

Simon Weißhaar, der in den letzten Kämpfen etwas schwächelte, zeigte gegen Jonas Dürr eine gute Leistung, konnte aber mit seinem knappen 6:4-Punktsieg nur einen Mannschaftspunkt erringen. Der agile Marcel Käppeler verpasste in einem ausgeglichenen Duell einen möglichen Sieg und musste sich mit 7:8 geschlagen geben. Ähnlich erging es Mario Häuslbauer in seinem 400. Mannschaftskampf für die Linzgauer. Ab Mitte der 4. Minute schwanden beim KSV-Routinier etwas die Kräfte und aus der 4:2-Führung wurde eine knappe 4:5-Niederlage gegen Alex Asal. Somit stand der Gesamtsieg der Gäste nach acht Duellen vorzeitig fest. Patrick Käppeler dominierte vor allem in der ersten Runde mit tollen Freistilaktionen und hielt Dennis Kronenberger beim 10:0 sicher in Schach. Andreas Rinderle erhielt zum Schluss noch vier kampflose Zähler zum 12:15-Endstand. Die immer noch punktlosen Taisersdorfer zieren weiter das Tabellenende der Regionalliga. (fm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57F: Marius Meyer – Svetlin Shindov 0:4 SS (0:8)

61G: Darwish Mahmodi – Maximilian Tröndlin 4:0 SS (8:6)

66F: Lulcim Ademaj – Marco Ruf 0:4 SS (1:8)

71G: Marcel Käppeler – Stefan Kilchling 0:1 PS (7:8)

75F: Patrick Käppeler – Dennis Kronenberger 3:0 PS (10:0)

75G: Andreas Rinderle – 4:0 KL (0:0)

80F: Mario Häuslbauer – Alex Asal 0:1 PS (4:5)

86G: Simon Weißhaar – Jonas Dürr 1:0 PS (6:4)

98F: Marco Martin – Nikolay Dimitrov 0:3 PS (0:8)

130G: Dennis Stricker – Michael Herzog 0:2 PS (4:8)

Die nächsten Kämpfe

Montag

Verbandsliga: KSV Gottmadingen – KSV Tennenbronn II (20.00)

Bezirksklasse: KSV Gottmadingen II – AV Hornberg (18.30)

Dienstag

Regionalliga: RG Hausen-Zell II – KSV Taisersdorf (17.00)

Bezirksliga: KG Nendingen/Mühlheim – KSV Taisersdorf II (10.00); KSV Allensbach – StTV Singen (16.00); KSV Vöhrenbach – KSV Wollmatingen (17.00).

Bezirksklasse: KSV Winzeln II – KSV Taisersdorf III (15.45); VfK Eiche Radolfzell – AB Aichhalden III (17.00)