Ringen KSV Linzgau Taisersdorf weiter sieglos

Das Schlusslicht der Ringer-Regionalliga, KSV Taisersdorf, verliert auch bei der RKG Reilingen/Hockenheim deutlich mit 10:27.

Ringen, Regionalliga

RKG Reilingen/Hockenheim

KSV Taisersdorf

27:10

Die nur mit neun Athleten angetretene Gästestaffel aus dem Linzgau blieb auch bei der RKG Reilingen/Hockenheim ohne Sieg. Zur Pause lagen die Taisersdorfer nach nur einem Sieg von Marco Martin mit 4:16 Punkten zurück. Nach der Halbzeit setzten die Gastgeber ihre Siegesserie zunächst fort, ehe Patrick Käppeler und Andreas Rinderle in den beiden Schlusskämpfen das Ergebnis noch etwas freundlicher gestalten konnten.

Im Auftaktkampf musste sich Darwish Mahmodi dem langjährigen Bundesligaringer Christoph Ewald vorzeitig mit 0:16 Punkten geschlagen geben. Im Schwergewicht konnte Dennis Stricker in der ersten Runde (0:5) noch dagegen halten. Im zweiten Abschnitt dominierte dann der aktuelle DM-Dritte Marc Bonert, der in der sechsten Minute überlegen siegte. Nachdem die Gäste die Klasse bis 61kg kampflos abgaben, konnte Marco Martin in der Klasse bis 98kg seinen zweiten Saisonsieg feiern. Schon in der zweiten Minute schickte er Timo Schweikert mit 16:0 Punkten vorzeitig von der Matte. Im letzten Kampf vor der Pause musste sich Samuel Hermann RKG-Ringer Kevin Schellin entscheidend geschlagen geben. Gelang Simon Weißhaar im letzten Jahr gegen Evgenij Titovski noch ein knapper Punktsieg, so hatte er dieses Mal gegen den früheren Deutschen Jugendmeister mit 0:11 Punkten das Nachsehen. Steffen Krämer lag gegen Robin Laier schon deutlich mit 2:16 zurück, ehe der Neuzugang vom KSV Ketsch den Linzgauer in der fünften Minute schulterte. Ebenfalls chancenlos war Sandro Martin, der dem starken Robin Keck nach vier Minuten mit 0:16 Punkten unterlag. Im vorletzten Duell hatte Patrick Käppeler seinen Gegner jederzeit im Griff und siegte nach drei Minuten überlegen mit 16:1 Zählern. Wie bereits in der vergangenen Saison konnte sich Andreas Rinderle gegen Christian Schöfer knapp nach Punkten durchsetzen. (fm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57F: Christoph Ewald – Darwish Mahmodi 4:0 TÜ

61G: Paul Rothausky – unbesetzt 4:0 KL

66F: Kevin Schellin – Samuel Hermann 4:0 SS

71G: Robin Laier – Steffen Krämer 4:0 SS

75F: Ludwig Weiß – Patrick Käppeler 0:4 TÜ

75G: Christian Schöfer – Andreas Rinderle 0:2 PS

80F: Robin Keck – Sandro Martin 4:0 TÜ

86G: Evgenij Titovski – Simon Weißhaar 3:0 PS

98F: Timo Schweikert – Marco Martin 0:4 TÜ

130G: Marc Josef Bonert – Dennis Stricker 4:0 TÜ