vor 1 Stunde SK Ringen KSV Gottmadingen weiter souverän

Auch im Auswärtskampf beim ASV Vörstetten setzen die Gottmadinger Verbandsligaringer ihre Siegesserie fort. Beim Tabellenvierten kamen die Hegauer von Beginn an gut in den Kampf und erkämpften sich einen sicheren 24:9-Erfolg, nach dem sie nun mit 14:0 Punkten an der Tabellenspitze stehen.