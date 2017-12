Ringen KSV Gottmadingen macht den nächsten Schritt auf dem Weg zur Meisterschaft

Die Verbandsliga-Ringer des KSV Gottmadingen besiegen dank einer souveränen Mannschaftsleistung den ASV Vörstetten mit 29:7.

Ringen, Verbandsliga

KSV Gottmadingen

ASV Vörstetten

29:7

Florin Gavrila, Boris Illenseer und Hannes Zuber eröffneten die Begegnung jeweils mit einem Überlegenheitssieg und brachten die Gastgeber mit 12:0 in Führung. Nach Niederlagen von Daniel Weh und Jannik Köpsel stand es zur Pause bei bester Stimmung in der Halle bereits 12:7 für den KSV Gottmadingen. Nach der Pause kontrollierte Vitalij Pustowit den Kampf gegen Manuel Fehrenbach zu Beginn und ging in Führung, ehe es kurz vor Schluss noch einmal knapp wurde. In letzter Sekunde gewann der Gottmadinger mit Unterstützung der Zuschauer die entscheidende Wertung zum Punktsieg (13:7). Yan Ceban erhöhte dann auf 17:7. Und nach Artur Stangs Schultersieg war die Begegnung bereits mit 21:7 entschieden. Damian Porwoll sowie Semih Bosyan punkteten zum ungefährdeten 29:7-Sieg des KSV Gottmadingen.

Die zweite Mannschaft konnte ihren Heimkampf ebenfalls gewinnen. Mit 24:9 besiegten die Gottmadinger die Gäste aus Aichhalden und können weiter aus eigener Kraft den Titel in der Bezirksklasse gewinnen. Bereits bei der zweiten Mannschaft waren viele Zuschauer in der Halle und sorgten für gute Stimmung. Beim Einlauf der Mannschaften mit Pyrotechnik war dann schon Gänsehautstimmung, und die Ringer erhielten entsprechend Unterstützung während der Kämpfe.

Die erste Schülermannschaft gewann im Kampf um den dritten Platz in der Verbandsliga beim TuS Adelhausen mit 24:16. Im Duell um die Tabellenspitze mussten sie sich nach großartigem Kampf dem Titelverteidiger KSV Tennenbronn knapp und etwas unglücklich mit 16:17 geschlagen geben.

Der KSV Gottmadingen benötigt aus den letzten beiden Kämpfen noch einen Punkt zur Meisterschaft. Am Samstag sind die Hegauer zu Gast beim Tabellenvierten SV Gresgen, ehe im letzten Heimkampf am 16. Dezember der Verbandsligadritte AC Gutach-Bleibach in die Hebelhalle kommt. (ad)

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: Florin Gavrila – Leon Treffeisen 16:0 TÜ (4:0)

130F: Boris Illenseer – Michael Loyal 15:0 TÜ (8:0)

61G: Hannes Zuber – Denny Hahnemann 16:0 (12:0)

98G: Daniel Weh – Pavel Daniel Burla 4:17 PS (12:3)

66G: Jannik Köpsel – Selimachan Jangubaev 4:19 TÜ (12:7)

86F: Vitalij Pustowit – Manuel Fehrenbach 12:10 (13:7)

71F: Yan Ceban – Fabian Moritz 17:0 TÜ (17:7)

80F: Artur Stang – Lukas Erschig 14:2 SS (21:7)

75G: Damian Porwoll – Alexander Truschakov 15:2 SS (25:7)

75F: Semih Bosihan – Elftherios Papadopoulus 4:0 SS (29:7)