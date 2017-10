Ringen KSV Gottmadingen ist Herbstmeister

Durch den Sieg beim Verfolger AC Gutach Bleibach konnten die Hegauer Ringer einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen

Ringen, Verbandsliga

AC Gutach Bleibach

KSV Gottmadingen

15:20

Die Vorzeichen standen nicht optimal für die Gottmadinger, da Volker Hirt nicht auf den gesamten Kader zurückgreifen konnte. Umso mehr spielte in diesem Kampf der Teamgeist eine Rolle. Die KSV-Ringer erwischten aber einen guten Start: Florin Gavrila nahm die Punkte bereits auf der Waage mit. Rolf Keller musste sich nur knapp mit einem Punkt geschlagen geben. Hannes Zuber legte mit einem Schultersieg nach, bevor die Gastgeber ihre stärksten Ringer auf die Matte schickten. Vitalij Pustowit und Jannik Köpsel unterlagen deutlich. So führten die Gastgeber zur Pause mit 8:9.

Einen starken Kampf sahen die Zuschauer nach der Pause. Daniel Weh wehrte sich nach Kräften gegen Davit Arobelize, konnte eine Niederlage jedoch nicht verhindern. Er unterlag 5:12 nach Punkten. Auch Michael Kampka verlor deutlich, bevor Artur Stang die Chance nutzte und mit einem Schultersieg den KSV Gottmadingen wieder heranbrachte. Yan Ceban konnte dann – ebenfalls mit einem Schultersieg – die Hegauer vor dem letzten Kampf mit einem Punkt in Führung bringen. Den gewann Semih Bosyan dann kurz vor dem Pausenpfiff durch technische Überlegenheit.

Die mitgereisten Fans der Gottmadinger feierten den Sieg nach spannenden Kämpfen und die damit verbundene Herbstmeisterschaft. Die Hegauer haben mit dem Sieg beim Verfolger einen großen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht und stehen zur Halbzeit verlustpunktfrei an der Spitze der Verbandsliga Südbaden. Am kommenden Samstag tritt die Gottmadinger Mannschaft dann bei der WKG Weitenau-Wieslet zum ersten Rückrundenkampf in der Verbandsliga an.

Die zweite Gottmadinger Mannschaft punktete in Taisersdorf mit 11:16, bleibt auf dem zweiten Tabellenplatz und ringt kommende Woche in Hardt.

Die Kämpfe im Einzelnen

57F: Florin Gavrila kampflos o.G. (0:4)

130G: Marcel Fehrenbach – Rolf Keller 4:3 PS (1:4)

61G: Daniel Heizmann – Hannes Zuber 0:4 SS (1:8)

98F: Marcus Mickein – Vitalij Pustowit 16:0 TÜ (5:8)

66F: Michael Rieder – Jannik Köpsel 15:0 TÜ (9:8)

86G: Davit Arobelidze – Daniel Weh 12:5 PS (11:8)

71Gr: Florin Constantin – Michael Kampka 18:0 TÜ (15:8)

80F: Matthias Urban – Arthur Stang 2:6 SS (15:12)

75F: Felix Klausmann – Yan Ceban 0:8 SS (15:16)

75G: Tilo Steiert – Semih Bosyan 0:16 TÜ (15:20)