Ringen, Verbandsliga Südbaden KSV Gottmadingen hat viel vor

Die Mannschaft von Volker Hirt ist Herbstmeister in der Verbandsliga. Doch damit soll nicht Schluss sein: Die Hegauer Ringer wollen in die Oberliga aufsteigen

Ringen, Verbandsliga: Die Ringer des KSV Gottmadingen sind ihrem Ziel, in die Oberliga aufzusteigen, schon einen großen Schritt näher gekommen. Das Team um Trainer Volker Hirt feierte mit einem 20:15 beim AC Gutach-Bleibach den Herbstmeistertitel. Die Gottmadinger haben zur Saisonhälfte bereits einen Vorsprung von vier Punkten auf die beiden Verfolger SV Eschbach und Gutach-Bleibach und wollen den Schwung mitnehmen zum ersten Rückrundenkampf am Samstagabend (18.30 Uhr) bei der WKG Weitenau-Wieslet II.

Der Erfolg des KSV ist kein Zufall. Als es dem Verein im Sommer gelungen war, Volker Hirt aus Gottmadingen-Petersburg als Trainer zu verpflichten, war der Weg vorgegeben. „Wir wollen ganz klar in die Oberliga aufsteigen“, sagt KSV-Chef Rolf Kraus. Hirt war nach 20 erfolgreichen Jahren in der Fremde in seine sportliche Heimat zurückgelehrt. Der 40-Jährige Ausnahmeringer war als Aktiver unter anderem Vizeweltmeister, mehrfacher deutscher Meister und kämpfte zwölf Jahre lang in der Nationalmannschaft. 2006 übernahm er beim Bundesligisten ASV Nendingen seinen ersten Trainerposten und wurde mit dem Team drei Mal deutscher Meister. Kraus: „Damit ist er einer der erfolgreichsten Trainer in Deutschland.“

Der Wunsch nach dem Aufstieg in die Oberliga war gereift. Um das gesteckte Ziel auch zu erreichen, hat man den Kader mit erfolgreichen Ringern ausgebaut. „Nach unserem Motto ‚wir kämpfen gemeinsam’, haben wir gesagt: die Ringer müssen ins Team passen“, erklärt Kraus. Florin Gavrila (mehrfacher rumänischer Meister), Andreas Miekeley, der Iraner Asghar Laghari und Yan Ceban (ebenfalls rumänischer Meister) verstärkten das Verbandsligateam.

Dennoch sieht Hirt die makellose Vorrunde als überraschend an: „Wir konnten nicht immer aus dem Vollen schöpfen. Vor allem in den ersten Kämpfen waren nicht immer alle dabei.“ Die Mischung stimmt aber. Der KSV hat es geschafft, mit erfahrenen und jungen Kämpfern aus der eigenen Nachwuchsabteilung die weiße Weste zu behalten. „Das macht Mut, und ich denke, wir sind verdient an der Spitze“, sagt Hirt. Erfolgsgarant ist für ihn der große Zusammenhalt.

Kraus und Hirt sind zuversichtlich, dass das Team den Aufstieg bald perfekt machen wird. Hirt warnt jedoch vor der Partie am Samstag: „Wir werden den Gegner nicht unterschätzen. Schon der Hinkampf war knapp.“ Die Oberliga soll eine Durchgangsstation sein. Hirt und der Verein denken schon einen Schritt weiter. Das nächste Ziel ist die Regionalliga. Der KSV will an vergangene Glanzzeiten anknüpfen, als noch in der 2. Bundesliga gerungen wurde.

Den Erfolg der „Ersten“ sehen die Macher als Teil eines Gesamtkonzepts, bei dem auch der Unterbau stimmen muss. So will man alles daran setzen, dass die zweite Mannschaft in die Bezirksliga aufsteigt. Aktuell liegt sie einen Punkt hinter dem VfK Eiche Radolfzell. Basis des Erfolgs ist jedoch die fundierte Jugendarbeit.