Ringen KSV Gottmadingen feiert sein Meisterstück

Der KSV Gottmadingen siegt mit 23:10 beim SV Gresgen und darf vorzeitig den Gewinn des Titels in der Verbandsliga bejubeln.

Ringen, Verbandsliga

SV Gresgen

KSV Gottmadingen

10:23

Die Verbandsliga-Ringer des KSV Gottmadingen haben sich am vorletzten Kampftag in Gresgen den Meistertitel gesichert. Die Hegauer gewannen mit 23:10 beim Tabellenvierten und holten den letzten noch nötigen Punkt, ehe am letzten Kampftag der Tabellendritte aus Gutach-Bleibach zu Gast in Gottmadingen sein wird.

Bereits in den ersten beiden Duellen zeigten die Gottmadinger, dass sie keine Gastgeschenke zu vergeben haben. Florin Gavrila und Daniel Weh überzeugten und brachten den KSV in Führung. In der Klasse bis 61kg konnte der Gottmadinger Trainer Volker Hirt keinen Ringer aufbieten, dafür erhöhte er selbst in der Klasse bis 98kg mit einem Überlegenheitssieg auf 12:4. Hannes Zuber baute die Führung der Gäste aus dem Hegau zur Pause mit einem knappen Punktsieg noch aus.

Nach der Pause holte Vitalij Pustowit in einer wieder einmal spannenden und sehr knappen Begegnung einen Punktsieg. Yan Ceban gewann durch technische Überlegenheit und erzwang damit beim Stand von 4:19 bereits die Vorentscheidung. Arthur Stang unterlag in einem spannenden Kampf nach Punkten, und auch Dennis Köpsel musste sich geschlagen geben. Semih Bosyan gewann im letzten Kampf zum ungefährdeten 23:10-Sieg der Hegauer.

Die erste Gottmadinger Schülermannschaft konnte gegen Urloffen den Sieg aus der Vorrunde nicht wiederholen und unterlag mit 16:21 recht deutlich gegen stark aufgestellte Gastgeber. Gegen die RG Hausen-Zell sicherten sich die Nachwuchsringer aus dem Hegau mit einem 20:12-Sieg den hervorragenden dritten Platz in der Verbandsjugendliga und haben auch allen Grund zum Feiern. (ad)

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: Andreas Heidt – Florin Gavrila 4:10 SS (0:4)

130F: Manuel Berger – Daniel Weh 5:20 TÜ (0:8)

61F: Emanuele De Martini OG (4:8)

98G: Fabian Schmidt – Volker Hirt 0:16 TÜ (4:12)

66G: Carsten Tscheulin – Hannes Zuber 3:6 PS (4:14)

86F: Maximilian Maurer – Vitalij Pustowit 7:7 PS (4:15)

71F: Abdelali Boudoukha – Yan Ceban 0:16 TÜ (4:19)

80G: Alexander Kizimov – Arthur Stang 13:6 PS (6:19)

75G: Jan Braun – Dennis Köpsel 15:0 TÜ (10:19)

75F: Hans U. Leusmann – Semih Bosyan 2:17 TÜ (10:23)