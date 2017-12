Ringen KSV Gottmadingen feiert Aufstieg in die Oberliga

Der Verbandsliga-Meister KSV Gottmadingen besiegt den Tabellendritten AC Gutach-Bleibach im letzten Kampf des Jahres deutlich mit 28:6.

Ringen, Verbandsliga

KSV Gottmadingen

AC Gutach-Bleibach

28:6

Die Ringer des KSV Gottmadingen haben auch den letzten Heimkampf dominiert und den AC Gutach-Bleibach mit 28:6 besiegt. Die Hegauer feierten anschließend die Meisterschaft in der Verbandsliga sowie den Aufstieg in die Oberliga Südbaden. Gegen die Gäste aus dem Schwarzwald stellte Trainer Volker Hirt auf Sieg und überzeugte mit seinem Team gegen den Tabellendritten noch einmal. Nach dem Kampf überbrachte Winfried Schubert vom Südbadischen Ringerverband Glückwünsche und den Meisterwimpel.

Florin Gavrila eröffnete den Abend mit einem Überlegenheitssieg und brachte die Gastgeber in Führung. Daniel Weh machte einen klasse Kampf in der 130kg-Klasse, musste sich aber nach sechs Minuten mit 1:5 nach Punkten gegen Marcus Mickein geschlagen geben (4:2). Roman Loeper erarbeitete sich zu Beginn einige Chancen, konnte diese aber nicht zur Wertung nutzen und unterlag nach Punkten gegen Bruno Asaro (4:5). Hirt brachte mit einem Überlegenheitssieg die Gastgeber wieder in Führung, und auch Hannes Zuber gewann seinen Kampf deutlich, so führten die Hegauer zur Halbzeit mit 12:5.

Nach der Pause lieferten sich Vitalij Pustowit und Marcel Fehrenbach einen packenden Kampf. Nach sechs Minuten lag der Gästeringer knapp nach Punkten vorn (12:6). Danijl Koschel machte von Beginn an Druck auf Dominik Noel und schulterte ihn in der dritten Minute. Semih Bosyan, Damian Porwoll und Yan Ceban zeigten dem Publikum im Saisonfinale noch einmal super Kämpfe und gewannen jeweils technisch überlegen für den KSV zum 28:6 Punktgewinn.

Damit beendeten die Ringer des KSV Gottmadingen die Saison mit nur einer Niederlage und schafften den Aufstieg in die südbadische Oberliga. Nach einer überzeugenden Runde in der Verbandsliga weckte die Mannschaft um Volker Hirt auch bei ihren Fans Lust darauf. Insgesamt war 2017 eine sehr erfolgreiche Saison für die Gottmadinger Ringer. Die erste und die zweite Mannschaft wurden jeweils Erster in ihrer Liga, und auch die Schülermannschaft konnte sich in der Verbandsjugendliga gegenüber vergangener Saison noch einmal steigern und den hervorragenden dritten Platz erkämpfen. (ad)

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: Florin Gavrila – Daniel Heitzmann 4:0 TÜ

61F: Roman Loeper – Bruno Asaro 0:3 PS

66G: Hannes Zuber – Timo Heitzmann 4:0 TÜ

71F: Daniil Koschel – Dominik Noel 4:0 SS

75G: Damian Porwol – Johannes Fischer 4:0 TÜ

75F: Yan Ceaban – Patrick Muhlke 4:0 TÜ

80G: Semih Bosyan – Tilo Steiert 4:0 SS

86F: Vitalij Pustowit – Marcel Fehrenbach 0:1 PS

98G: Volker Hirt – Björn Wittmann 4:0 TÜ

130F: Daniel Weh – Marcus Mickein 0:2 PS