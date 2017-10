Ringen KSV Allensbach gewinnt Verfolgerduell

Ringer vom Bodanrück klettern in der Bezirksliga auf Rang zwei. KSV Taisersdorf II und Spitzenreiter KSV Wollmatingen siegen ebenfalls.

Ringen, Bezirksliga

KSV Allensbach

KSV Winzeln

19:17

Im Verfolgerduell zwischen dem KSV Allensbach und dem KSV Winzeln trafen zwei hochmotivierte Mannschaften aufeinander und zeigten einen sehr spannenden und hoch emotionalen Kampf. Nach einem perfekten Start für Allensbach mit zwei Schultersiegen stand es zur Pause 8:10. Im vorletzten Kampf zwischen Maximilian Gerneth und Nicolae Minzala schien das Duell aus Allensbacher Sicht beim Stand von 5:8 bereits verloren, doch dann ließ sich der Winzelner zu einer verbalen Entgleisung gegen den Schiedsrichter hinreißen und wurde disqualifiziert. So kam der KSV Allensbach nochmals in den Kampf zurück und nutzte die Chance am Ende zum glücklichen, aber trotzdem umjubelten 19:17-Heimerfolg, durch den die Mannschaft zu Hause ungeschlagen bleibt und wieder auf Platz zwei klettert. (sr)

Die Kämpfe im Einzelnen

57F: Alexander Tonn – Fabian Michael Schetterer 4:0 SS

61G: Armin Kratzer – Philipp Ganter 0:3 PS

66F: Markus Köhne – Marius Ganter 0:3 PS

71G: Matthias Köhne – Adrian Heim 0:3 PS

75F: Maximilian Gerneth – Nicolae-Florentin Minzala 4:0 DQ

75G: Nicolai Rothmund – Marian Luca Rall 3:0 PS

80F: Matthias Fix – Ingo Schmid 0:4 SS

86G: Christof Mönch – unbesetzt 4:0 KL

98F: Krzysztof Granda – Mandalin Manzak 0:4 TÜ

130G: Tim Buck – Danilo Radjenovic 4:0 SS

KSV Vöhrenbach

KSV Taisersdorf II

15:21

Einen sehr wichtigen Auswärtssieg errang der KSV Taisersdorf II beim punktgleichen Tabellennachbarn KSV Vöhrenbach. Zur Pause lagen die Gäste noch mit 8:11 hinten. Mit vier Siegen aus den restlichen fünf Duellen konnte der Kampf noch zum zweiten Saisonsieg gedreht werden. Durch diesen verbesserten sich die Linzgauer vom neunten auf den siebten Tabellenplatz. (fm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57F: Kevin Heine – unbesetzt 4:0 KL

61G: Robin Ohnesorg – Kai Philipp 4:0 TÜ (20:5)

66F: Florian Ketterer – Konstantin Braun 0:4 TÜ (2:20)

71G: Ralf Dolder – Marcel Käppeler 0:4 TÜ (3:18)

75F: Jonas Pietrek – Tobias Martin 0:4 PS (0:4)

75G: Lorenzo Voppichler – Alexander Rauch 0:2 PS (4:11)

80F: unbesetzt – Maximilian Rauch 0:4 KL

86G: Pascal Zandomeni – Nico Schmidt 4:0 SS (2:0)

98F: Jonas Schätzle – Mario Häuslbauer 3:0 PS (12:4)

130G: Simon Zwirner – Daniel Höfler 0:3 PS (0:14)

KG Wurmlingen/Tuttlingen

KSV Wollmatingen

12:23

Der Tabellenführer KSV Wollmatingen hat bei der KG Wurmlingen/Tuttlingen mit 23:12 gewonnen und steht nach dem achten Sieg in Folge weiter mit weißer Weste an der Spitze der Ringer-Bezirksliga. Die Sieggaranten Florian Weber, Jannic Achilles, Yannick Katz, Marco Boxler und Philipp Gerbode sicherten den Gästen die Punkte für den Auswärtserfolg. Spannend verlief der knappe Kampf zwischen Steffen Blum und Dumitru Tulbea, den der Wollmatinger nach Punkten verlor, da beide Kontrahenten gleich stark und technisch geschickt waren. Nicht nur die Wollmatinger Aktiven gewannen zum wiederholten Mal, sondern auch die Schülermannschaft, die gegen die KG Schwenningen/Trossingen mit 4:28 erfolgreich war. (mm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57F: Robin Henle – Florian Weber 0:4 TÜ

61G: Robin Krause – Luca Stadelhofer de Moraes 4:0 SS

66F: Louis Gerstenberger – Jannic Achilles 0:4 TÜ

71G: Markus Möll – Yannick Katz 0:3 PS

75F: Shtegtar Vrajolli – Ramin Amiri 3:0 PS

75G: Denis Bergmann – Philipp Gerbode 0:4 TÜ

80F: Dumitru Tulbea – Steffen Blum 1:0 PS

86G: Gantulga Barvii – Maurice Mischlinski 0:4 ÜG

98F: Radu Balaur – Michael Bächle 4:0 SS

130G: Atdhe Vrajolli – Marco Boxler 0:4 SS