Laufsport Junges Gemüse und alte Hasen beim Reichenauer Insellauf

Bei der traditionellen Laufsportveranstaltung ist ein breites Altersspektrum am Start. Mona Kasper und Jens Ziganke setzen sich beim Halbmarathon durch

Laufsport: 410 Teilnehmer gingen beim Insellauf auf die Strecken. Davon kamen 244 Läufer beim 10-km-Lauf und 128 Läufer beim Halbmarathon ins Ziel. Beim Kinder- und Jugendlauf starteten 42 Läufer. Der älteste Starter beim 10-km-Lauf war Christian Vetsch (LG Brühl/SMRun). Der 83-Jährige kam nach 1:00:10,0 ins Ziel. Im Halbmarathon war es Manfred Ritter, TV Eschen Mauren/Liechtenstein, der als Ältester mit 82 Jahren an den Start ging und nach 02:12:11,2 die Ziellinie überquerte.

Beim Kinderlauf über 900 Meter gewannen in der AK U8 Mercedes Schmerler (Turnverein) mit 05:47,0 und Fynn Schwarz (SV Reichenau) mit 04:01,2. In der AK U10 siegten Lina Nelsen mit 03:36,5 und Junis Lange (SV Allensbach) in 03:37,3. In der AK U12 kamen Cécile Merker (TUS Gottmadingen) in 03:44,4 und Urs Eisele (TV Konstanz) in 03:43,1 aufs Siegerpodest, in der AK U14 waren es Tatiana Czornik-Ochmann (04:13,6) und Elijah Schneider (SV Reichenau) mit 03:45,0. Im Anschluss ging die Jugend auf die 1600-Meter-Strecke. Hier siegte in der AK U12 Kian Mehnert (SV Reichenau) mit 08:04,2, in der AK U14 waren es Anna Müller (TSF Tuttlingen) mit 06:07,9 und Florian Zahn (TV Allmannsdorf) in 05:51,5. In der AK U16 gab es nur einen männlichen Gesamtsieger: Niklas Schnell vom SV Reichenau in 05:46,0.

Beim 10-km-Lauf überquerte Florian Röser vom TV Konstanz mit großem Abstand als Erster die Ziellinie in einer Zeit von nur 31:11,9 min. Er lag damit nur rund vier Sekunden über dem Streckenrekord, den er im vergangenen Jahr aufgestellt hatte. Röser hatte sich gleich zu Beginn von den anderen Läufern abgesetzt. Raphael Arnold lief rund dreieinhalb Minuten später als zweiter Läufer durch das Ziel (34:36,2). Auf den dritten Platz schaffte es Rene Boss von GEKO Running/TV Onstmettingen in einer Zeit von 35:33,4.

Schnelle Frauen am Start

Franziska Jehle von der LG Welfen kam als erste Frau nach 37:55,6 min. ins Ziel. Nachdem sie vergangenes Jahr den zweiten Platz belegt hatte, schaffte sie es nun, die Strecke dieses Mal eine halbe Minute schneller zu laufen und sich wie 2015 den Sieg auf der Insel zu holen. Zweite wurde Nadja Willenborg vom TV Konstanz (38:05,2 min.). Christin Wintersig vom SV Reichenau verbesserte ihre Vorjahreszeit zwar um gut drei Minuten (39:14,0), kam aber aufgrund des starken Teilnehmerfeldes erst als dritte Frau ins Ziel. Zu Beginn des Rennens liefen die drei Erstplatzierten im gleichen Feld, erst ab Kilometer sechs kristallisierten sich die Unterschiede heraus und Franziska Jehle konnte souverän die Führung übernehmen, die sie bis zum Ziel innehatte.

Schnellste Frau beim Halbmarathon war Mona Kasper. Sie benötigte nur 1:35:10,1 Stunden für die Strecke von 21,1 Kilometern. Knapp vier Minuten später kam Katharina Gerwig mit einer Zeit von 1:38:53,4 Stunden durch das Ziel gelaufen. Dritte wurde Antonia Lacher mit 1:41:58,0 Stunden.

Bei den Männern siegte überlegen Jens Ziganke vom SV Reichenau mit einer Zeit von 1:11:57,9. Zweiter wurde Jan Müller, LG Stadtwerke München, in 1:14:08,5 vor David Jansen (SV Reichenau) mit einer Zeit von 1:16:11,9. Er konnte seine Vorjahresbestzeit um ganze sieben Minuten verbessern. Ziganke, Müller und Jansen kämpften in der ersten Runde verbissen um die Führungsposition, die Ziganke dann übernahm und nicht mehr hergab.

Beide Sieger im Halbmarathon wurden in Gemüse aufgewogen und konnten es anschließend mit nach Hause nehmen. Die Mannschaftswertung im Halbmarathon der Männer gewann der SV Reichenau mit Jens Ziganke, David Jansen und Fabian Greis. Auf den zweiten Platz kam der www.lauftreff-konstanz.de mit Jürgen Stöß, Peter Prüwer und Stefan Nauroth. Den dritten Platz belegte der TV Konstanz mit Bujalin Aliji, Eugen Krämer und Peter Grinda.

In der Wertung „schnellster Reichenauer/-in“ kamen im 10-km-Lauf Christin Wintersig (39:14,0) und Peter Wehrle (39:05,8) auf Platz eins. Beim Halbmarathon gewann Jens Ziganke (1:11:57,9). Zwei Reichenauer Athleten erhielten die Ehrennadel für herausragende Leistungen im Jahr 2016: Jens Ziganke für Platz 20 in der deutschen Bestenliste über 3000 Meter und Christin Wintersig für Platz 26 in der deutschen U-23-Bestenliste im Halbmarathon. Die Sieger der einzelnen Läufe erhielten Urkunden, Digitalkameras, Gemüsekörbe und weitere Sachpreise. Außerdem wurden unter allen Läufern Gemüsekörbe verlost. Stephan Okle, Abteilungsleiter des SV Reichenau, zog ein äußerst positives Fazit. (dw)

