Fußball Jürgen Seeberger: "Das war eine tolle Herausforderung"

Der Konstanzer Jürgen Seeberger trainierte vor genau zehn Jahren den Bundesliga-Absteiger Alemannia Aachen. Heute erinnert sich der 52-Jährige an seine Zeit beim Traditionsverein.

Herr Seeberger, wie verlief die Kontaktaufnahme mit Aachen?

Jörg Schmadtke, damals Manager bei Alemannia, hatte mich bereits im Frühjahr 2007 kontaktiert mit Blick auf die neue Saison. Ich war da dann zwar in der engeren Auswahl, aber letztlich entschieden sie sich dann zunächst für Guido Buchwald. Aber das lief ja dann nicht so gut, sodass Jörg Schmadtke im Herbst wieder auf mich zukam. Kurz vor Weihnachten wurde der Vertrag unterschrieben, und Anfang Januar hat mich dann Jörg Goldmann nach Aachen gefahren.

Waren Sie überrascht, dass sich Aachen bei Ihnen meldet?

Ich war ja davor fast drei Jahre in der Super League, wir standen gegen den FC Basel im Cup-Halbfinale. Und da Jörg Schmadtke gerne über den Tellerrand blickt, hat er das schon registriert. Zudem sind in Schaffhausen immer viele Scouts aus Deutschland, und da kommt man dann auch als Trainer ins Gespräch. Aber natürlich wollte ich auch nach Deutschland als Trainer.

War die 2. Bundesliga ein großer Unterschied im Vergleich zur Super League in der Schweiz?

Wenn man das Tagesgeschäft rund um den alten Tivoli mit den alten Kabinen und den Containern oder die Arbeit auf dem Platz betrachtet, dann war der Unterschied gar nicht so groß. Größer waren aber auf jeden Fall die Medienlandschaft und das Zuschaueraufkommen, diese ganze Emotionalität in diesem ganz speziellen Stadion. Auch die Spieler hatten natürlich eine ganz andere Qualität. Das war dann schon eine tolle Herausforderung. Nach drei bis vier Tagen in Aachen ging es ins Trainingslager nach Spanien, und dort hatten wir dann auch das erste Testspiel gegen Mainz mit Jürgen Klopp als Trainer.

Sie waren 21 Monate als Trainer in Aachen, kamen in der zweiten Saison auf den vierten Rang der 2. Bundesliga, es fehlten nur vier Punkte bis zum Aufstieg in die 1. Bundesliga. Was waren die Highlights?

Das waren auf jeden Fall die Derbys gegen den 1. FC Köln mit Christoph Daum. Auf eigenem Platz schafften wir einen 3:2-Sieg – da kriege ich jetzt am Telefon noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Oder die Spiele beim FC St. Pauli am Millerntor, das waren ganz spezielle Erlebnisse. Das erste Pflichtspiel für Aachen war ein DFB-Pokalspiel gegen 1860 München. Nach 80 Minuten führten wir 2:0, nach 90 Minuten stand es leider 2:3. Der nächste Gegner wäre Bayern München gewesen. Dann war das erste Zweitligaspiel gleich ein Livespiel am Montagabend in Jena.

Grübelt Sie da nicht manchmal, was geworden wäre, wenn Sie in die Bundesliga aufgestiegen wären?

Zunächst hatten wir ja in meiner ersten Zeit bei Aachen mit dem Abstieg gar nichts mehr zu tun. Dann, in der neuen Saison, war es bei Alemannia eine wilde Zeit. Jörg Schmadtke ging, wir hatten drei Monate keinen Manager, dann kam aus Freiburg Andreas Bornemann, was auf jeden Fall gut war. Aber die Turbulenzen wurden immer größer, das neue Stadion überdeckte alles, es wurde immer schwieriger. Es sollte mit dem neuen Stadion sofort in die 1. Bundesliga zurückgehen. Dabei war der vierte Platz eines der besten Resultate der Vereinsgeschichte. Danach hatten wir 2009/10 einen schwachen Start mit einem 0:5 gegen den FC St. Pauli, haben uns gefangen, aber nach einem 3:0-Sieg über den FSV Frankfurt wurde ich dann schon nach dem vierten Spieltag entlassen. Danach wurde es nie mehr so, wie es mal war, es ging hinab bis in die Regionalliga. Das war eine Mentalitätssache. Nach dem einen Jahr in der Bundesliga hielt man sich für einen Bundesligisten, obwohl man in den 40 Jahren zuvor ja nicht dort spielte. Da ging es um Macht und Eitelkeiten, das war sehr emotional, aber ohne Strukturen. Das war ein selbst verschuldetes Chaos, es wurde falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber ich durfte in dieser Zeit die ganze Palette des Fußballs kennenlernen und vieles erleben, wofür ich noch heute dankbar bin. Aber nach dem vierten Platz zu gehen, das war sicher nicht einfach.

Trauern Sie nicht dem einen oder anderen Spiel nach, in denen ihre Mannschaft die vier Punkte zum Aufstieg hätte holen können?

Nein, denn vom Leistungsgefüge waren die anderen einfach besser, Freiburg, Mainz und dann auch Nürnberg sind verdient aufgestiegen. Gegen die oberen Teams haben wir gut gespielt, aber gegen untere Teams hatten wir eben ein Mentalitätsproblem, da sich wohl viele noch als Bundesligisten fühlten.

Wenn man nach einem 3:0-Sieg entlassen wird, blickt man dann nicht als Trainer neidisch zu Clubs wie dem SC Freiburg, bei dem Trainer deutlich ruhiger arbeiten können?

Aber natürlich, wenn man solch eine Konstellation wie die beim SC Freiburg erwischt, dann ist das für einen Trainer ideal. Aber wie viele Clubs wie Freiburg gibt es? Ich habe in Aachen eher das Gegenteil erlebt. Da darf man sich dann aber nicht wundern, wenn Traditionsclubs wie Aachen aus dem Spitzenbereich verschwinden und dafür Mannschaften wie Hoffenheim und Leipzig aufrücken.

Zur Person

Jürgen Seeberger begann seine Fußball-Laufbahn beim FC Konstanz, später spielte er unter anderem beim FC Wollmatingen und beim FC Frauenfeld. Von Frauenfeld wechselte der Offensivspieler als Spielertrainer zum FC Schwamendingen (CH), danach zu Red Star Zürich. Mit dem Amateurteam rückte der heute 52-Jährige bis ins Halbfinale des Schweizer Cups vor. Über Kriens (Challengue League) kam er zum FC Schaffhausen, den er von der dritthöchsten Liga in die Eliteliga führte. Nach zwei Spielzeiten wurde er 2007 auf einem Abstiegsrang stehend entlassen. Nach seinem Engagement in Aachen übernahm er die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart, für vier Monate den SV Darmstadt und den FC Winterthur. Aktuell trainiert Seeberger den FC Kosova Zürich in der vierthöchsten Liga in der Schweiz. (jr)

Heißes Heubodengeflüster und Fußball auf Eis

Ein Blick zurück auf das Sportgeschehen der Region im Januar vor 10, 25 und 50 Jahren

Januar 2008

Das Jahr 2008 beginnt für die Brüder Tom und Tim Lange vom Seglerverein Gnadensee-Allensbach spannend: Sie sitzen im einzigen deutschen Boot bei der 29er-WM vor Melbourne. Ebenfalls in Down under auf dem Wasser sind Tino und Niko Mittelmaier aus Überlingen, die sich auf dem Endspurt zur Qualifikation in der Tornado-Klasse für die Olympischen Spiele in Peking befinden und daher in Australien an Qualifikationsregatten teilnehmen. Am Ende aber scheitern sie knapp.

vom Seglerverein Gnadensee-Allensbach spannend: Sie sitzen im einzigen deutschen Boot bei der 29er-WM vor Melbourne. Ebenfalls in Down under auf dem Wasser sind Tino und Niko Mittelmaier aus Überlingen, die sich auf dem Endspurt zur Qualifikation in der Tornado-Klasse für die Olympischen Spiele in Peking befinden und daher in Australien an Qualifikationsregatten teilnehmen. Am Ende aber scheitern sie knapp. Der in Konstanz geborene Achim Stocker erwägt, ob er sich nochmals zur Wahl als Vorsitzender des SC Freiburg stellt. Stocker, damals 72 Jahre alt, ist zu diesem Zeitpunkt der dienstälteste Vorsitzende im deutschen Profifußball. Er stellt sich später der Wiederwahl und bleibt bis zu seinem Tod am 1. November 2009 Vorsitzender des SC Freiburg.

erwägt, ob er sich nochmals zur Wahl als Vorsitzender des SC Freiburg stellt. Stocker, damals 72 Jahre alt, ist zu diesem Zeitpunkt der dienstälteste Vorsitzende im deutschen Profifußball. Er stellt sich später der Wiederwahl und bleibt bis zu seinem Tod am 1. November 2009 Vorsitzender des SC Freiburg. Während in der Bundesliga der FC Bayern zwölf Millionen Euro für den 18-jährigen Brasilianer Breno investiert, steht dessen Landsmann, der Mittelfeldregisseur Leandro , beim Regionalligisten SC Pfullendorf vor dem Wechsel zu Erzgebirge Aue in die 2. Bundesliga.

, beim Regionalligisten SC Pfullendorf vor dem Wechsel zu Erzgebirge Aue in die 2. Bundesliga. Der Konstanzer Jürgen Seeberger feiert als Trainer beim Zweitligisten Alemannia Aachen einen guten Einstand. In einem Testspiel im Trainingslager wird Ligarivale Mainz mit 1:0 geschlagen. Torschütze für Aachen ist der ehemalige Pfullendorfer Thomas Stehle.

feiert als Trainer beim Zweitligisten Alemannia Aachen einen guten Einstand. In einem Testspiel im Trainingslager wird Ligarivale Mainz mit 1:0 geschlagen. Torschütze für Aachen ist der ehemalige Pfullendorfer Thomas Stehle. Die Stadt Singen bekommt den Zuschlag für die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft im Mountainbike-Marathon. Später wird im Hegau auch noch um Europa- und Weltmeistertitel gefahren.

Januar 1993

Das Sportjahr 1993 beginnt mit einem Paukenschlag durch die erst 14-jährige Franziska von Almsick: Mit 53,46 Sekunden über 100 m Freistil holt sie sich in Peking auf der Kurzbahn ihren zweiten Weltrekord und lässt noch zwei weitere Weltrekorde folgen. Beschaulich startet das Sportjahr in der Region. Auf dem Untersee gibt es ausreichend tragendes Eis, Eishockey und Schlittschuhlauf ist gerade Volkssport.

gibt es ausreichend tragendes Eis, Eishockey und Schlittschuhlauf ist gerade Volkssport. Ganz andere Bedingungen hingegen findet die 23-jährige Natalie Siebel vor. Beim Auftakt der Windsurf-Saison auf Barbados gewinnt die Konstanzerin in der Disziplin Wellenreiten, in der sie amtierende Weltmeisterin ist.

vor. Beim Auftakt der Windsurf-Saison auf Barbados gewinnt die Konstanzerin in der Disziplin Wellenreiten, in der sie amtierende Weltmeisterin ist. Der Oberligist SC Pfullendorf absolviert das größte Hallenfußballturnier Süddeutschlands für Amateure, die Sindelfinger Fußball-Gala, ohne Niederlage und holt sich den Siegerpokal nebst Prämie von 5000 D-Mark. Zwei Spieler ragen aus dem Team von Trainer Jörg Goldmann heraus: Marco Langner, heute Torwart-Trainer beim VfB Stuttgart, wird zum besten Keeper des Turniers gekürt, erfolgreichster SCP-Torschütze ist Uwe Quickenstadt mit vier Treffern. Derweil debattieren die Vertreter der Oberligavereine über eine Regionalliga und beschließen die Einführung ab der Saison 1994/95.

absolviert das größte Hallenfußballturnier Süddeutschlands für Amateure, die Sindelfinger Fußball-Gala, ohne Niederlage und holt sich den Siegerpokal nebst Prämie von 5000 D-Mark. Zwei Spieler ragen aus dem Team von Trainer Jörg Goldmann heraus: Marco Langner, heute Torwart-Trainer beim VfB Stuttgart, wird zum besten Keeper des Turniers gekürt, erfolgreichster SCP-Torschütze ist Uwe Quickenstadt mit vier Treffern. Derweil debattieren die Vertreter der Oberligavereine über eine Regionalliga und beschließen die Einführung ab der Saison 1994/95. Aufsteiger HSG Singen-Gottmadingen wartet nach einer 18:22-Niederlage gegen das Nachwuchsteam des Zweitligisten Stuttgart-Scharnhausen weiter auf den ersten Heimsieg der Regionalliga-Saison, der wenig später mit einem 32:20 über Viernheim folgt.

