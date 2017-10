Ironman Jürgen Penert: der Eisenmann aus Oberuhldingen

Jürgen Penert hat sich seinen Lebenstraum erfüllt: Der Oberuhldinger war beim Ironman auf Hawaii am Start und kam als Finisher ins Ziel.

Mitte August hatte sich der 56-Jährige beim Ironman Kopenhagen trotz Reifenpanne als Dritter seiner Altersklasse (50-55) für die WM auf Hawaii qualifiziert. Dort startete der Oberuhldinger gemeinsam mit über 1000 Athleten und kam nach 1:10 Stunden aus dem Wasser. Auf dem Rad hatte er wie alle anderen Athleten mit dem Wind, aber auch der Muskulatur zu kämpfen. Nach 5:48 Stunden kam er in die zweite Wechselzone, um dann beim abschließenden Marathon noch einmal aufzudrehen und diesen in beeindruckenden 4:02 Stunden zu beenden. Nach einer Gesamtzeit von 11:14:27 Stunden konnte ihn sein Support-Team überglücklich in die Arme schließen.