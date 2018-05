Radsport Jubiläumsrennen auf der Laube

Das Konstanzer City Radrennen wird am Sonntag zum 40. Mal ausgetragen. Von 11 Uhr bis 19 Uhr geht es Siege und Platzierungen

Radsport: Bei der Jubiläumsausgabe wird ein volles Rennprogramm geboten. Das Konstanzer Radrennen ist in diesem Jahr Etappe von drei Rennserien in Baden-Württemberg, zum einen vom Regio-Cup des Badischen Radsportverbandes. Dieser Cup ist ein Nachwuchs-cup der lizensierten Schülerklassen U11, U13 und U15. Diese Rennserie besteht aus acht Etappen. Hier gehen über alle Altersklassen verteilt rund 50 Fahrer und Fahrerinnen an den Start. Hier zeigt sich, dass es immer schwerer wird, den Nachwuchs für den Sport zu begeistern. Aus diesem Grund bietet der ausrichtende VMC Konstanz an diesem Tag auch Einsteigerrennen im Rahmen des Sparkassen-Nachwuchscups an. Hier dürfen sich alle begeisterten Nachwuchsfahrer ohne Lizenz auf der Rennstrecke messen. Hierbei ist es egal, ob Mountainbike, Straßen- oder Rennrad mitgebracht werden, nur der Fahrradhelm ist Pflicht. Anmelden können sich alle interessierten Kinder bis einschließlich 16 Jahre bis 13.45 Uhr am Renntag. Ebenso gibt es für die ganz Kleinen ein Laufradrennen.

Bei der Jugend, den Junioren, Frauen, Elitefahrern bis hin zu den Senioren findet in Konstanz die fünfte Etappe des neuen Heuer-Cups Baden-Württemberg statt. Hier werden über alle Klassen rund 250 Fahrer und Fahrerinnen am Start sein. Umrahmt wird das Ganze vom zweiten „Constanzer Wagen-Radrennen“.