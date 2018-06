Leichtathletik Johanna Siebler macht einen Riesensatz in Richtung Weltmeisterschaft

Johanna Siebler macht einen Riesensatz in Richtung Weltmeisterschaft

Johanna Siebler vom LC Überlingen qualifiziert sich für U-20-WM, muss aber wegen einer Verletzung noch einen Test bestehen

Leichtathletik: Johanna Siebler vom LC Überlingen hat in dieser Saison ein ganz großes Ziel: Sie möchte bei der U-20-Weltmeisterschaft im finnischen Tampere starten. Dazu benötigte sie zunächst die Qualifikation. Den ersten Teil, die nötige Punktzahl (5400 Punkte) in einem Wettkampf, hatte sie bereits Anfang Mai in Halle (Saale) mit 5411 Punkten erfolgreich absolviert. Beim internationalen Mehrkampf-Meeting in Filderstadt-Bernhausen, das zusammen mit den baden-württembergischen Mehrkampf-Meisterschaften ausgetragen wurde, musste die Überlingerin nun als Vorgabe einen der ersten beiden Plätze belegen.

Die Voraussetzungen dafür waren aber alles andere als gut. Vor drei Wochen hatte die 18-Jährige im Schulsport eine Bänderverletzung im rechten Fußgelenk erlitten. Da dies ihr Sprungbein ist, ging sie mit einem enormen Nachteil in den Wettkampf. Dafür wurde sie von einem zwölfköpfigen Fanclub begleitet, der ihr an beiden Tagen lautstark den Rücken stärkte, um so den physischen Nachteil wieder wettzumachen.

Zum Auftakt blieb Siebler in den Hürden mit 14,86 Sekunden zwar deutlich unter ihrer Bestzeit, doch die Vorgabe, mit etwa 15 Sekunden in den Wettkampf zu starten, erfüllte sie klar. Nun galt es im Hochsprung, ihrer Zitterdisziplin, nicht zu viel Boden zu verlieren. Zwei Wochen lang trainierte sie den Absprung mit links. „Ich versuchte es mit rechts, aber es ging einfach nicht“, sagte Johanna Siebler nach dem Wettkampf. „Trotzdem war ich selbst überrascht, dass ich doch 1,56 Meter geschafft habe.“ Die Konkurrenz konnte sich so kaum einen Vorsprung verschaffen.

Im Kugelstoßen zeigte die Überlingerin dann ihr Kämpferherz. In den ersten beiden Versuchen blieb sie unter ihren Möglichkeiten. Im dritten Anlauf schaffte sie dann doch noch 13,42 Meter, was die Bestweite im Teilnehmerfeld bedeutete, obwohl sie auch hier die Kugel nicht voll getroffen hatte. Damit lag sie zwischenzeitlich auf Rang vier. Der abschließende 200-Meter-Lauf geriet ihr mit 26,55 Sekunden nicht gerade gut, doch gut genug, um auf dem siebten Platz in den zweiten Tag zu starten.

Gleich im ersten Versuch sprang die Vizeweltmeisterin 5,70 Meter weit. Mit ihrer Paradedisziplin Speerwurf setzte Siebler die Aufholjagd fort und lag mit 43,29 Metern auf Platz zwei. Da die Führende Mathilde Rey aus der Schweiz kam, lag sie Nationen bereinigt sogar auf Platz eins. Eine perfekte Ausgangssituation für den abschließenden 800-Meter-Lauf. 2:30 Minuten reichten hier, um sich im Gesamtergebnis den zweiten Platz mit 5237 Punkten unter den deutschen Teilnehmerinnen zu sichern. Dadurch hat Siebler auch den zweiten Teil der WM-Norm geschafft und wurde gleichzeitig baden-württembergische Mehrkampfmeisterin im Vier- und im Sieben-Kampf.

Die vorgegebene Norm ist nun geschafft. Allerdings hat der Deutsche Leichtathletik Verband (DLV) bereits verlauten lassen, dass die Überlingerin wegen ihrer Verletzung bis zur WM in Finnland einen weiteren Leistungsnachweis erbringen muss. Dies ist allerdings in einer Einzeldisziplin möglich, weshalb die 18-Jährige trotz der Fußverletzung zuversichtlich ist, dass sie Mitte Juli in Tampere fit und leistungsstark starten kann. (mag/bs)