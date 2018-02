Volleyball Jetzt wird's ganz schwer für den TV Radolfzell

Knappe 2:3-Niederlage im Kellerduell der 3. Bundesliga gegen die Volleyballer aus Fellbach. Der USC Konstanz enttäuscht beim 1:3 in Kriftel. Mimmenhausen steigt auf in die 2. Bundesliga.

Volleyball 3. Bundesliga

TuS Kriftel

USC Konstanz

3:1

Für Konstanz endete das schwierige Auswärtsspiel nicht wie erhofft. In jedem Rückrundenspiel hat der USC bisher gepunktet und nach dem sicheren Klassenerhalt hätte man meinen können, dass er beim Favoriten befreit aufspielt. „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen“, ärgerte sich Spielertrainer Philipp Sigmund nach dem 10:25, 27:25, 21:25 und 23:25. „Die Spannung hat wohl etwas gefehlt.“ Zu Beginn hielt Konstanz zwar noch mit, jedoch setzten sich die Gastgeber dank starker Float-Aufschläge schnell ab. Auch mehrere Wechsel brachten keine Wende. Im zweiten Satz entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. kämpfte der USC gegen den Satzverlust und wehrte zwei Satzbälle ab. Beim ersten eigenen zeigte er sich eiskalt und verwandelte. „Das war die beste Phase unseres Spiels“, meinte Sigmund, „nur schade, dass wir dann nicht noch mehr Sicherheit gewannen.“ Zwar waren auch die Sätze drei und vier knapp, jedoch schlichen sich immer wieder kleinere Fehler und Unkonzentriertheiten ein. „Man darf nicht vergessen, dass Kriftel zurecht so weit oben in der Tabelle steht“, sagte Spielertrainer Philipp Röhl. „Wir dürfen jetzt nicht allzu enttäuscht sein, obwohl ein Punktgewinn durchaus drin war.“ (pr)

USC Konstanz: Heckel, Petry, Scheller, L. Weber, J. Weber, Berger, Hammer, Rodler, Mundt, Kaltenmark, Schlag, Röhl.

TV Radolfzell

SV Fellbach II

2:3

Nach dieser Niederlage in einem spannenden Spiel kann der TV Radolfzell den Klassenerhalt nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Das ersatzgeschwächte Team von Trainer Antonio Bonelli konnte nur teilweise an die Leistung des vergangenen Wochenendes anknüpfen und verlor gegen solide aufspielende Fellbacher 25:22, 19:25, 28:26, 18:25 und 12:15. Dabei begann die Partie für die Seehasen verheißungsvoll. Konzentriert und mit hohem Aufschlagdruck setzten sie die vom Bronzemedaillengewinner Jörg Ahmann betreuten Gäste unter Druck. Folgerichtig ging der Satz an die Gastgeber. Dann trat ein, was in dieser Saison schon oft zu sehen war: Die Radolfzeller konnten Spannung und Konzentration nicht hochhalten, ließen in beinahe allen Bereichen spürbar nach und verloren den Durchgang klar. Im dritten Satz ein anderes Bild: Beide Teams schenkten sich nichts, in der Verlängerung hatten die Untersee Volleys das bessere Ende für sich. Den Heimsieg und die so wichtigen drei Punkte vor Augen, machte sich wieder Nervosität breit. Leichte Fehler ließen den Gast früh davonziehen. Routiniert spielten die Fellbacher den Satz zu Ende und glichen zum 2:2 aus. So musste der Tiebreak entscheiden. Schon früh lief Radolfzell einem Rückstand hinter, den es durch Kampfeswillen bis zum Seitenwechsel auf 7:8 verkürzte. Von dann an gelang es den Gästen jedoch, die umkämpften Ballwechsel zu gewinnen, trotz aller Gegenwehr verwandelten sie ihren ersten Matchball zum verdienten Sieg.

Fellbach hat nun die besten Karten im Abstiegskampf. Der Rückstand des TV Radolfzell beträgt zwei Spieltage vor Schluss vier Punkte. Selbst wenn er gegen Konstanz und Rheinhessen gewinnen sollte, ist er auf die Hilfe der beiden kommenden Gegner des SV Fellbach, Mimmenhausen und Friedrichshafen II, angewiesen. „Wir haben es nicht geschafft, das Niveau konstant hoch zu halten. Und dann verliert man eben in der 3. Liga. Wir geben aber erst auf, wenn es rechnerisch nicht mehr möglich ist!“, sagte Bonelli. Am 10. März gastieren die Untersee Volleys beim Lokalrivalen USC Konstanz. (ad)

TSV Mimmenhausen

VfB Friedrichshafen II

3:1

Mehr Mühe, als das die Tabelle widerspiegelt, hatte der TSV Mimmenhausen, bis er die letzten, zum Aufstieg in die 2. Liga notwendigen Punkte geholt hatte. Die Mannschaft um Spielertrainer Christian Pampel musste beim 25:19, 20:25, 25:12 und 25:22 vor ausverkauftem Haus im Bildungszentrum Salem sowohl der eigenen Nervosität als auch einem sehr solide aufspielenden Gegner Tribut zollen.

Der Gewinn des ersten Satzes brachte nicht die erhoffte Sicherheit ins Favoritenspiel. Im Gegenteil. Der Tabellensiebte schlug zurück, hatte aber im dritten Durchgang, da spielte der TSV auf Mimmenhausener Niveau, keine Chance. Im vierten Satz hielten die Gäste lange mit (7:8), wähnten sich schon auf der Tiebreakstraße (20:16) und mussten doch den Mimmenhausenern (20:20, 22:22, 25:22) beim überschäumenden Meisterjubel zuschauen. (heh)

TSV Mimmenhausen: Schrempp, Pampel, Ott, Birkenberg, Lu. Diwersy, Kasprcak, Hüther, Mi. Diwersy, Le. Diwersy.

VfB Friedrichshafen II: Penner, Markovic, Feiri, Stooß, Elsäßer, Mex, Burkhard, Stöferl.