Volleyball Jetzt winkt dem VfB Friedrichshafen der Gruppensieg

Der VfB Friedrichshafen hat auch sein viertes Gruppenspiel in der Champions League gegen PAOK Thessaloniki vor 2290 Zuschauern mit 3:0 (25:22, 25:17, 25:18) gewonnen und führt seine Gruppe weiterhin mit elf Punkten an. Dabei hatten sie nervös begonnen, die Häfler um Athanasios Protopsaltis, David Sossenheimer, Philipp Collin, Jakob Günthör, Bartlomiej Boladz, Simon Tischer und Markus Steuerwald. Thessaloniki lag schnell mit 4:1 in Führung. Doch Günthör wollte das nicht auf sich sitzen lassen, blockte drei Mal in Folge und führte sein Team heran (3:5, 5:6). Der VfB, der bislang noch Probleme im Angriff hatte war jetzt sicherer und die Verteidigung funktionierte (16:13).

Jetzt hatte auch Collin seinen Gegner ausgeschaut und blockte seinerseits zum 17:13 und 18:13. Die 120 PAOK-Fans, die die Halle schon eine Stunde vor Anpfiff lautstark unterhalten hatten, wurden merklich stiller, als die Griechen den fünften Aufschlag in Folge vergaben. Ein bisschen wackelte der deutsche Pokalsieger noch und ließ PAOK auf 23:21 herankommen. Schließlich holte sich das Heimteam aber Durchgang Nummer eins mit 25:23.

Das Spiel blieb auf hohem Niveau und der Spielstand blieb knapp. 13:12 führten die Gastgeber vom Bodensee, als Sossenheimer zum Aufschlag kam. Der junge Deutsche, der sonst den Floataufschlag bevorzugt, zog voll durch und erwischte Weltklassemann Rafail Koumentakis auf dem falschen Fuß (14:12). Der VfB Friedrichshafen schaltete wieder zur Satzmitte einen Gang höher und holte sich gegen den griechischen Meister den zweiten Satz mit 25:17.

Im dritten Satz legten die Gastgeber furios los (5:1). Bis auf 6:8 kamen die Griechen noch einmal heran, dann besann sich das Heimteam aber wieder auf seine Stärken. Als der kleine Protopsaltis dann auch noch den bulligen Uchikov von der Netzkante pflückte und anschließend sehenswert verteidigte, spürte man Erleichterung im Team (22:17). Einen Punkt ließ der VfB noch zu, dann war mit 25:18 auch der dritte Satz ungefährdet gewonnen.

„Ich bin sehr stolz auf unser Team heute Abend“, sagte VfB-Zuspieler und Kapitän Simon Tischer. „Wir wollten heute unbedingt klar gewinnen und haben das auch geschafft.“ Chefcoach Vital Heynen ergänzte: „Natürlich findest Du auch bei so einem Ergebnis als Trainer Dinge, die Du besser machen kannst. Aber das war eine sehr gute Leistung und wir sind in der nächsten Runde. Jetzt spielen wir zuhause gegen Sastamala und könnten uns dann gegen Ankara ein heißes Duell um den Gruppensieg liefern.“ (gek)