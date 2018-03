Radsport Jedermann Benjamin Koch siegt zum dritten Mal

Spannende Radrennen am Sonntag bei der vierten Etappe des Schmolke-Carbon-Cups. Trotz Winterwetter herrschten auf der Straße beste Bedingungen in Zoznegg.

Straßenradsport: Mit dem eiskalt durchgezogenen Angriff in der ersten Runde überraschten Jannik Steimle und Gian Friesecke (beide Team Vorarlberg Santic) ihre Gegner bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auf der vierten Etappe des Schmolke-Carbon-Cups in Zoznegg. Trotz wiederholter Tempoverschärfungen der Verfolger konnte das Duo auf der vom RMSV Zoznegg und dem Bauhof bestens vom Schnee befreiten Strecke ihren Vorsprung auf drei Minuten ausbauen. Im Zielsprint siegte Steimle vor Friesecke. In der von Gregor Menzel (Freundeskreis Uphill) angeführten Verfolgergruppe sprintete Johannes Hermann (Team Baier Landshut) auf Rang fünf. Damit verdoppelte er seinen Vorsprung in der Gesamtwertung von zwei auf vier Punkte auf Valentin Kegreiß (TSG Leutkirch). Bei den Jedermännern gelang Benjamin Koch der dritte Sieg. Simone Sonderegger (VC Fischingen) gewann erneut die Frauenwertung und baute ihren Vorsprung im Cup auf acht Punkte auf Michaela König (RVC Reute) aus.

Im Junioren- und Eliterennen bildete sich nach dem Angriff des Spitzenduos eine Verfolgergruppe mit 13 Fahrern. In dieser war auch wieder Stefan Bissegger (Team Akros-Renfersa), der WM-Zehnte in der Einerverfolgung, der sich mit dem Schmolke-Carbon-Cup auf das Weltcuprennen Gent-Wevelgem am kommenden Wochenende vorbereitete. Doch die Verfolger waren sich uneinig und der Vorsprung der Spitze wurde Runde für Runde größer. Zur Rennhälfte zersplitterte die Verfolgergruppe. Für die Gefährdung des Doppelsiegs war es aber zu spät, der Rückstand von drei Minuten konnte nicht mehr aufgeholt werden. Die Juniorenklasse gewann Yves Kuhnen (Uster) mit dem elften Platz und führt damit klar die Gesamtwertung vor den punktgleichen Ron Niestroj und Jan Münzer (beide VC Singen) an.

Im Rennen zwei starteten diesmal die Jedermänner und Lizenzfahrer gemeinsam. In der zweiten Runde konnten sich neun Fahrer aus dem Feld lösen. Aus dieser Spitzengruppe ging ein Trio mit fünf Sekunden Vorsprung in die letzte Runde. Mit einem langen Sprint retteten sich die drei Fahrer ins Ziel vor den Verfolgern. Jedermann Benjamin Koch siegte zum dritten Mal mit sechs Sekunden Vorsprung vor dem Schweizer Sebastian Fritz. Acht Sekunden später folgte mit Marcus Rummel (RSV Stuttgart-Vaihingen) der erste Lizenzfahrer der Seniorenklasse. Senior Richard Schlude (Öschelbronn) führte die Verfolger vier Sekunden später ins Ziel. Mit diesem zweiten Platz zum dritten Mal in vier Etappen übernahm Schlude die Führung in der Senioren-Cupwertung von Martin Ruepp (Diessenhofen). Die Jugendklasse gewann Leon Heinemann (RSG OG-Fessenbach).

Im Nachwuchsrennen setzte sich in der ersten Runde ein Quartett ausU-15-Fahrern mit sechs Sekunden Vorsprung ab, aus dem eine Runde später ein Trio wurde mit 40 Sekunden Vorsprung, der weiter ausgebaut wurde. Im Zielsprint siegte Ben Holzwarth (Kraichgau) vor Lena Moisescu (Rheinfelden) und Luca Stepins (Zollern Alb). Die Verfolger wurden angeführt von Hanna Höfer (Zollern Alb) und Burak Cetingöz (VMC Konstanz). DieU-13-Klasse gewann Felix Steiner (Wetzikon), in der weiblichen U 17 siegte Maris Strölin (Ottenbach).

Am kommenden Wochenende findet das Finale auf den Etappen fünf in Mauenheim und sechs in Pfullendorf statt. Auch hier kann jeder über 18 Jahre ohne Lizenz mitfahren. Anmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem Start möglich. (hbr)