Rudern Jasper Angl und Merlin Schmid lösen WM-Ticket

Bei der Internationalen Juniorenregatta in Hamburg vergab der Deutsche Ruderverband die ersten Plätze für die Junioren-Weltmeisterschaften. Ihr Ticket dafür konnten Jasper Angl und Merlin Schmid vom RV Neptun Konstanz lösen

Rudern: Vom RV Neptun Konstanz traten an den ersten beiden Tagen Merlin Schmid im Einer und Jasper Angl mit Partner Elias Kun aus Tübingen im Zweier ohne bei der Rangliste der A-Junioren an. Der Zweier um Angl konnte seiner Favoritenstellung gerecht werden und gewann Vorlauf, Zwischenlauf sowie das Finale souverän. Positiv überraschte Merlin Schmid. Nach einem ordentlichen Vorlauf mit Platz zwei ließ er im Zwischenlauf mehrere stärker eingeschätzte Gegner hinter sich und qualifizierte sich als Sieger für das A-Finale der besten Sechs. In diesem konnte er mit einer erneut starken Leistung Platz zwei erkämpfen. Damit lösten beide A-Junioren des RV Neptun Konstanz bereits jetzt ihr Ticket für die U-19-WM Anfang August im tschechischen Racice. Ebenfalls erfreulich schnitt B-Junior Tobias Geisenberger im Einer ab. Er konnte seinen Lauf im schweren Einer mit der drittschnellsten Zeit aller 40 Starter gewinnen.

Am letzten Tag ging es für die A-Junioren dann in die Mittel- und Großboote, für Tobias Geisenberger ging es im ersten gesetzten Lauf weiter. Merlin Schmid belegte mit seinem Münsteraner Partner Platz drei im Doppelzweier und gewann anschließend zusammen mit Ruderern aus Hannover und Berlin den Doppelvierer. Jasper Angl ersetzte einen erkrankten Ruderer im Vierer ohne des Südteams und kam als Zweiter ins Ziel, ebenso mit dem Auswahlachter des Südens. Tobias Geisenberger erreichte im Junior-B-Einer den dritten Platz. In drei Wochen wollen die Konstanzer in Köln-Fühlingen ebenso gute Ergebnisse bei den Deutschen Jugendmeisterschaften erzielen.