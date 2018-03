Radsport In Pfullendorf noch mal alles gegeben

Laurin Winter gewinnt Finaletappe des Schmolke-Carbon-Cups in Pfullendorf, Herrmann und Sonderegger die Gesamtwertung

Radsport: Im Finale des Schmolke-Carbon-Cups in Pfullendorf wurde nochmals alles geboten: Solosiege, Sprintentscheidung mit der Zielkamera und vergebene Chancen. Im Eliterennen siegte mit fünfzig Sekunden Vorsprung Laurin Winter (Team Differdange Losch), der Vierte der Deutschen Zeitfahrmeisterschaften 2017. Um Platz zwei sprinteten die Mountainbikespezialisten Pirmin Eisenbarth (Stevens MTB Racing Team) und Daniel Gathof (KJC Ravensburg). Auf Rang vier kam der iranische Verfolgungsmeister Mohammad Chaichi Raghimi (Tabriz Shahrdari Team), der am letzten Berg mit Krämpfen abreißen lassen musste. Johannes Herrmann (Team Baier Landshut) sicherte sich mit einem starken fünften Platz die Gesamtwertung. Simone Sonderegger (VC Fischingen) gewann die Frauenwertung.

Im Junioren- und Eliterennen fiel die Entscheidung in der zweiten von sechzehn Runden. Sechs Fahrer lösten sich, die Gesamtführenden, Herrmann und Valentin Kegreiß (TSG Leutkirch), gingen in die Verfolgung. Zwei Runden vor Schluss suchten Winter und Herrmann in der Verfolgung am Berg die Entscheidung. Beide setzten sich ab. Im Sprint um Platz zwei hinter Winter siegte Eisenbarth mit einer Radlänge Vorsprung vor Gathof. Herrmann verteidigte mit Rang fünf das Führungstrikot vor Kegreiß. Das Juniorenrennen entschied Yves Kuhnen (RV Uster) und holte die Gesamtwertung.

Bei den Jedermännern, Jugendfahrern, Senioren und Frauen starteten die Jedermänner mit einer Minute Vorsprung. Bei ihnen löste sich nach dem ersten Renndrittel ein Quartett, sechs Fahrer gingen in die Verfolgung. Zeitgleich griffen bei den Lizenzfahrern Enzo Decker (TV Birkenfeld Radpiraten, Jugend) und Yanis Markwalder (Pro Cycling Event Team, Jugend) an. Das Spitzenquartett der Jedermänner harmonierte sehr gut, baute seinen Vorsprung auf vierzig Sekunden aus. In der letzten Runde kam es zum Angriff des Gesamtführenden der Jedermänner, Benjamin Koch (KJC Ravensburg). Er holte sich den vierten Sieg mit sechzehn Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Sebastian Fritz. Bei den Jugendfahrern kam es zu engen Sprints. Decker siegte hauchdünn vor Markwalder, Heinemann holte sich Rang drei. Damit gewann Heinemann die Gesamtwertung vor dem punktgleichen Cedric Abt (RC Pfullendorf). Düll siegte in der Seniorenwertung vor Martin Ruepp (RRC Diessenhofen), der den Sprint des Feldes vor Richard Schlude (RSV Öschelbronn) gewann. In der Gesamtwertung ist die Reihenfolge umgekehrt: Schlude vor Ruepp und Düll. Bei den Frauen gewann Sonderegger vor Michaela König (RVC Reute) die Tages- und Gesamtwertung. In der Juniorinnenklasse siegte Victoria Stelling (VC Singen) in beiden Wertungen.

Beim Nachwuchsrennen kam zur Rennhälfte der entscheidende Angriff der beiden U-15-Fahrer Matteo Gross (RVC Reute) und Lars Gräter (Tura Untermünkheim). Gross gewann mit acht Sekunden Vorsprung. Bei den Verfolgern ersprintete sich Lena Moisescu (RSV Rheinfelden, U15) Rang sechs und die Gesamtwertung, Luca Stepins (RSG Zollernalb) als Tagesneunter die der U-15 Schüler vor Burak Cetingöz (VMC Konstanz) und Gross. Lukas Hug (RVC Reute, U13) gewann das Rennen am Sonntag, wurde aber im Cup Zweiter hinter Felix Steiner (RV Wetzikon). Bei den U-17 Fahrerinnen siegte Finja Meier (RVC Reute), die Cupwertung gewann Marisa Strölin (MRSC Ottenbach), Teamkollege Tim Reiner die U-11-Tages- und Gesamtwertung. (hbr)