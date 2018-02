Handball In Pforzheim war die HSG-A-Jugend auf verlorenem Posten

In Pforzheim war die HSG-A-Jugend auf verlorenem Posten

Der Handballnachwuchs der HSG Konstanz verliert in der A-Jugend-Bundesliga mit 26:37 beim Tabellendritten SG Pforzheim/Eutingen.

Handball, A-Jugend-Bundesliga

SG Pforzheim/Eut.

HSG Konstanz

37:26 (20:14)

Die zuletzt erfolgsverwöhnte A-Jugend der HSG Konstanz musste nach fünf Spielen ohne Niederlage wieder ein Negativerlebnis hinnehmen. Beim Tabellendritten SG Pforzheim/Eutingen war der Zweitliga-Nachwuchs von Beginn an auf verlorenem Posten. Schon nach acht Minuten stand es 0:7. „Ein Rückstand, dem wir immer hinterher gelaufen sind“, sagte Trainer Thomas Zilm. „Wir waren nicht präsent“, zeigte Zilm auf, der sich mit seiner Mannschaft einem hervorragend aufgestellten Gegner gegenübersah, der Revanche für die Hinspiel-Niederlage betreiben und gleichzeitig alles klar für die direkte Bundesliga-Qualifikation machen wollte. Beides gelang den Gastgebern in beeindruckender Manier, während Konstanz Fehler über Fehler und, so Zilm, „unglückliche Situationen, Entscheidungen und Würfe produzierte“.

Zumindest kurzzeitig konnten sich die Gäste vom Bodensee stabilisieren, als es nach 19 Minuten 7:14 stand. Doch selbst als Pforzheim anschließend einen Siebenmeter vergab und in doppelter Unterzahl agieren musste, konnte Konstanz dies lediglich zum 8:14 nutzen und ließ danach selbst einen Strafwurf aus, sodass der Sechs-Tore-Rückstand auch zur Halbzeit Bestand hatte. Auch nach der Pause war keine Änderung der klaren Kräfteverhältnisse erkennbar, im Gegenteil. Die HSG blieb fehlerhaft, Pforzheim mit viel Engagement weiter hungrig und abgeklärt.

Als nach 40 Minuten (18:24) auch noch der umgeknickte Jonas Hadlich vom Feld musste, ebenso Johnny Polis nach einem Schlag auf die Nase und Joel Mauch geschont wurde, setzte sich Pforzheim in den letzten Minuten von 31:25 (55). noch auf 37:26 ab. Für Thomas Zilm letztlich egal: „Es geht um Punkte und nicht ums Torverhältnis. Die Punkte waren hier verloren, und bevor unsere Leistungsträger im nächsten wichtigen Spiel nicht fit sind, haben wir sie herunter genommen.“ Phasenweise konnte sich sein Team noch einmal berappeln, doch „ernsthaft gefährden konnten wir Pforzheim nie“, gestand er.

Bei vier verbleibenden Spielen weist die HSG Konstanz im Moment drei Punkte Vorsprung auf den siebten Platz aus und hat damit vor den direkten Duellen gegen die lauernde Konkurrenz alles selbst in der Hand. „Wir haben das Spiel in Pforzheim schnell abgehakt“, meint der HSG-Coach, „die Niederlage war ärgerlich, doch die Konzentration gilt nun direkt den nächsten wichtigen Duellen.“ (joa)

HSG Konstanz: Ebert, Koester (Tor); Fehrenbach (1), Volz (6), Michelberger (4), Dahm (1), Hadlich (5), Kirschmann (2), Schamberger (1), Mauch (5/3), Küchler, Polis, Schlegel (1).