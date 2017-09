Handball Im dritten Anlauf will die HSG Konstanz einen Auswärtssieg gegen Aue

Am Samstag treten die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz im Erzgebirge an. Nach zwei klaren Niederlagen in der vergangenen Saison in der Liga und im DHB-Pokal soll es diesmal besser laufen für das Team von Trainer Daniel Eblen

Handball, 2. Bundesliga: EHV Aue – HSG Konstanz (Samstag, 17 Uhr, Erzgebirgshalle Lößnitz). – Ob der Knoten nach dem wichtigen 30:25-Erfolg gegen den ambitionierten Ex-Erstligisten ThSV Eisenach nun endgültig geplatzt ist, vermag Daniel Eblen nicht zu sagen. Für die Stimmung innerhalb der Mannschaft und den Schlaf des HSG-Cheftrainers war der erste Saisonsieg nach zuvor viel Pech bei zwei Ein-Tor-Niederlagen allerdings Gold wert. Ein Ruhekissen ist er indes nicht. „Viel schwerer könnte das Programm, das nun kommt, nicht sein“, warnt Eblen. Nach einem schweren Auswärtsspiel am Samstag, 17 Uhr, beim heimstarken EHV Aue kommt am 30. September mit dem ehemaligen Europapokalsieger Nordhorn-Lingen der mit 10:0 Punkten ungeschlagene Tabellenzweite in die Schänzlehalle.

„Aber natürlich hat der Sieg gegen Eisenach sehr gut getan“, meint Eblen, der nach kleineren Blessuren und Krankheiten nun voraussichtlich auch wieder auf Julius Heil, Samuel Wendel und Tom Wolf bauen kann. Max Schwarz befindet sich wieder regulär im Training, lediglich Kapitän Fabian Schlaich und Michael Oehler werden weiter fehlen. Dass es der HSG gelang, deutlich weniger Fehler als zuletzt zu produzieren und sich im Abschluss wesentlich effektiver als in den ersten Partien zeigte, seien Grundvoraussetzungen, um im Erzgebirge überhaupt eine Chance zu haben, meint der HSG-Coach.

Zwar hatte der EHV Aue nach einem größeren Umbruch genau wie die HSG mit Startschwierigkeiten zu kämpfen, Daniel Eblen schätzt die Sachsen aber wesentlich stärker ein, als es der derzeitige 16. Tabellenplatz vermuten lässt. Denn nachdem in den vergangenen Jahren isländisch im beschaulichen 16 000-Einwohner-Städtchen Aue gesprochen wurde, mischt sich nun Lettisch unter das Sächsische. Auf das langjährige Leistungsträger-Trio Dadi Runarsson (zum HBW Balingen-Weilstetten), Arni Thor Sigtryggsson und Bjarki Mar Gunarsson (beide zurück nach Island) folgten die Neuverpflichtungen der Letten Mindaugas Dumicus und Benas Petreikis. Dazu wurde der Niederländer Jort Neuteboom vom Zweitliga-Absteiger TuS Ferndorf geholt, sodass Eblen zum Schluss kommt: „Das ist eine richtig gute Mannschaft, die nur etwas Zeit braucht, um sich neu zu finden. Die werden sich bald absetzen und zeigen, dass sie zu den stärkeren Mannschaften in der zweiten Bundesliga gehören.“

Die Marschrichtung, die Aues Manager Rüdiger Jurke nach der 23:25-Niederlage bei den Rimparer Wölfen für das Heimspiel gegen die HSG vorgibt, ist unmissverständlich: „Da ist ein Sieg Pflicht, da müssen wir. Ganz einfach.“ Für Daniel Eblen ist die Konstanzer Außenseiterrolle nachvollziehbar. „Wir sind in jedem Spiel der Underdog. Das wissen wir und können es auch für uns in Anspruch nehmen.“ Gerade in der hitzigen Atmosphäre der Erzgebirgshalle hängen die Trauben hoch und gab es letzte Saison für die dabei jeweils chancenlose HSG Konstanz bei der 25:33-Niederlage in der 2. Bundesliga und der 23:31-Pleite im DHB-Pokal nichts zu holen.

In der Erzgebirgshalle fordert Trainer Daniel Eblen eine noch stabilere Leistung und weniger Fehler als zuletzt beim Coup gegen Eisenach. „Dazu müssen wir noch kompakter in der Abwehr stehen“, sagt der 43-Jährige. Sollte sich allerdings Torwart Konstantin Poltrum, der mit 19 Paraden und 43 Prozent gehaltenen Würfen die großgewachsenen Eisenacher Schützen in den Wahnsinn trieb, erneut in bärenstarker Verfassung zeigen, könnte die HSG im dritten Anlauf vielleicht etwas besser aussehen. Ein Trumpf der Eblen-Equipe ist zudem Paul Kaletsch. Der Rechtshänder sorgte auf Halbrechts mit 44 Toren in fünf Spielen, darunter zwölf gegen Eisenach, für mächtig Furore. Kein anderer Schütze ist derzeit in der 2. Bundesliga erfolgreicher. Dazu kommen 15 Assists und eine gute Trefferquote von 62 Prozent – ein starker Wert für einen Rückraum-Shooter.