Wassersport Ilse Tangerding paddelt in Paris auf Rang acht

Die Konstanzer Stand-Up-Paddlerin Ilse Tangerding ist begeistert vom Paris-Crossing, bei dem sie den achten Platz belegt.

Wassersport: Die Konstanzerin Ilse Tangerding war beim winterlichen Paris-Crossing, dem mit Abstand größten Stand-up-Paddel-Rennen der Welt auf der Seine in Paris am Start und hat Platz acht bei den Frauen belegt. 700 Paddler aus der ganzen Welt, unter anderem aus Neuseeland, Brasilien, Südafrika, Dubai, Indien, Kanada, Dänemark oder Ungarn waren bei dem frostigen Rennen bei 0 Grad Außentemperatur dabei, die Konstanzerin Tangerding war eine von drei deutschen Frauen, die einen Startplatz zugelost bekommen hatten. „Elf Kilometer auf der Seine paddeln zu dürfen, vorbei an allen Sehenswürdigkeiten, die Paris zu bieten hat, ist ein unbeschreibliches Glück“, sagt sie selbst über den Wettbewerb in einem Revier, wo das Paddeln an den anderen 364 Tagen im Jahr nicht erlaubt ist.

Das hat einen Grund, denn ganz ungefährlich ist die Seine nicht. „Das Wasser war sehr unruhig mit vielen Wellen, ein gutes Balancegefühl war wichtig. Nur nicht reinfallen, dachte ich mir, denn die Wassertemperatur lag bei sieben Grad“, sagt Ilse Tangerding, die aus einer der hinteren Reihen startete. „Das Gedränge und der Wellengang waren spannend und extrem herausfordernd“, erinnert sich Tangerding, die 2015 an der Naish Weltmeisterschaft in Amsterdam teilgenommen hat.

20 Brücken passierten die Sportler in Paris – und „auf jeder standen die Zuschauer und riefen uns zu: Allez!! Allez!! Unter den Brücken sangen und kreischten die Paddler, ein Kult, der sich im Laufe des Paris-Crossing entwickelt hat“, erzählt Tangerding von den ersten Metern, als die Lichter der Stadt auf dem Wasser glitzerten, der Duft von frischem Baguette und Croissants in der Luft lag, die Sonne langsam aufging, während die Stadt erwachte.

So ging es weiter, vorbei an den Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt wie Notre Dame, Pont Neuf oder Eiffelturm. „Die Spitze steckte noch im frühen Morgennebel, ich war tief gerührt. Wie hypnotisiert paddelte ich voller Demut an dem prächtigen und imposanten Turm vorbei. Erst als vor mir drei Paddler ins Wasser gefallen sind, habe ich zurück in den Rennmodus gefunden“, sagt Ilse Tangerding, für die sich das Rennen wesentlich kürzer anfühlte als elf Kilometer. Nach 1:03 Stunden fuhr die Konstanzerin, die im August noch bei der Europameisterschaft der Inflatable Boards dabei war, als achtbeste Frau durch den Zieltorbogen. „Keine Spur von Erschöpfung, mehr ein Schweben – wow!“, sagt sie begeistert. „Und da das Rennen in Paris war, wurde im Ziel nicht die übliche Flasche Wasser gereicht, sondern leckerer französischer Kaffee.“