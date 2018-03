Tischtennis Ilija Gerdt feiert geglücktes Comeback

65 junge Tischtennisspielerinnen und -spieler haben in der Stockacher Jahnhalle um die Ranglistenplätze des Bezirks Bodensee gekämpft.

Tischtennis: 65 junge Tischtennisspielerinnen und -spieler haben in der Stockacher Jahnhalle um die Ranglistenplätze des Bezirks Bodensee in den Altersklasse U 11 bis U 18 gekämpft. Sieger bei den Jungen U 18 wurde der 15-jährige Ilija Gerdt vom TTC Singen, der bis zum Alter von 13 Jahren zur baden-württembergischen Spitze gehörte, aber in den vergangenen beiden Jahren pausiert hatte. Auf Platz zwei kam überraschend Luis Schanz-Kölsch (SC Konstanz-Wollmatingen), der erst seit eineinhalb Jahren Tischtennis im Verein spielt.

Bei den Mädchen U 18 siegte die Vorjahres-U-15-Siegerin Natalie Suhoveckij (TTC Beuren) vor Vanessa Laube (SV Allensbach). Daneben wiederholten noch vier Spieler ihren Vorjahressieg in der höheren Altersklasse: Julian Lang, Eva Kalcheva, Adrian Lehmann, Chiara Laube. Überraschungssieger gab es dagegen in den Klassen der Jungen U 14 und U 13. Wo möglich, wurde die Rangliste als Top-12-Turnier gespielt, sodass jeder Spieler acht Einzelmatches austragen konnte. Bei den jüngeren Jahrgängen und bei den Mädchen mussten kleinere Gruppen und teilweise sogar Altersklassen zusammengelegt werden. Die ersten beiden jeder Altersklasse qualifizieren sich für die Südbadische Endrangliste. (bin)

Die Ranglistensieger

U 18: Ilija Gerdt (TTC Singen) und Natalie Suhoveckij (TTC Beuren). – U 15: Julian Lang (TTC Beuren) und Paula Böhm (TTV Radolfzell). – U 14: Lars Göbel (TTC GW Konstanz) und Eva Kalcheva (SC Konstanz-Wollmatingen). – U 13: Oscar Zielinski (SpVgg F.A.L.) und Ida Mews (TTV Radolfzell). – U 12: Adrian Lehmann (TTC Beuren) und Chiara Laube (SV Allensbach). – U 11: Jonathan Schroth (SV Allensbach) und Nikita Kalcheva (SC Konstanz-Wollmatingen).