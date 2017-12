Segeln Hubert Merkelbachs Abenteuer auf den Bahamas war erfolgreich

Der Starboot-Segler Hubert Merkelbach aus Überlingen belegt beim Finale der Stars Sailors League als einziger Amateur den 19. Rang.

Segeln: Alles, was im Segelsport Rang und Namen hat, war in der vergangenen Woche auf den Bahamas bei den Stars Sailors League Finals. Eingeladen waren die zehn besten Starboot-Segler der Weltrangliste, zu denen auch der Überlinger Hubert Merkelbach zählt. Außerdem gab es 15 weitere prominente Teilnehmer aus anderen Klassen. So waren zwei America’s-Cup-Sieger, sieben olympische Goldmedaillen-Gewinner und 28 Starboot-Weltmeister mit dabei – einige haben den Titel schon mehrfach gewonnen. Merkelbach, der Segler vom Bodensee, ging mit seinem brasilianischen Vorschoter Arthur Lopes an den Start.

„Für mich war die Regatta das absolute Highlight der Saison“, sagt der Überlinger und fügt schmunzelnd hinzu: „Bei diesem Teilnehmerfeld ging es für mich darum, nicht Letzter zu werden.“ Seine Konkurrenten im Rennen trainieren normalerweise sechs Mal in der Woche und sind das gesamte Jahr über auf dem Boot unterwegs. So ging Merkelbach als krasser Außenseiter in die Qualifikations-Regatten.

Trotz der übermächtigen Konkurrenz schlug Merkelbach sich wacker. Insgesamt gab es elf Rennen, in denen sich der Überlinger als Achter, Neunter und zwei Mal als Zehnter durchaus ins Rampenlicht fuhr. Auf der anderen Seite gab es aber auch fünf Rennen, die er jenseits von Rang 20 beendete. „Ich hätte sicherlich drei oder vier Plätze besser abschneiden können“, resümiert Merkelbach. „Ich bin aber dennoch zufrieden und habe mein Ergebnis aus dem vergangenen Jahr deutlich verbessert.“ Damals war er auf Platz 25 gelandet.

In diesem Jahr Mal schlug er beispielsweise den zweifachen Olympiasieger, Starboot-Weltmeister und Volvo-Ocean-Race-Gewinner Torben Grael aus Brasilien sowie Starboot-Weltmeister Augie Diaz aus den USA. Die Stars Sailors League Finals gewonnen haben Paul Goodison aus England und sein Vorschoter Frithjof Kleen aus Deutschland, mit dem Merkelbach 2015 die Europameisterschaft gewonnen hat.

Es sei erneut eine unglaubliche Erfahrung gewesen, mit so hochkarätigen Seglern Regatten zu bestreiten, schwärmt der Überlinger. „Es war für mich eine Ehre, bei einer solch sensationellen und top organisierten und unglaublich stark besetzten Veranstaltung dabei gewesen sein zu dürfen“, sagte Merkelbach. Zwar sei jeder kleine Fehler bitter bestraft worden, doch am Ende konnte er mithalten und wird die Rennen im türkisfarbenen Wasser bei Badewassertemperaturen noch lange in Erinnerung behalten.