Segeln Hubert Merkelbach ist noch gut im Rennen

Der Überlinger Segler Hubert Merkelbach schlägt sich auf den Bahamas wacker im Kampf gegen die Starboot-Weltklasse.

Segeln: Der Überlinger Starbootsegler Hubert Merkelbach schlägt sich im 25 Boote umfassenden Feld beim Finale der Stars Sailors League auf den Bahamas wacker. Nach acht Regatten liegt Merkelbach auf Platz 18. Seine Konkurrenz ist allerdings übermächtig, denn im Feld sind zwei America’s-Cup-Sieger, sieben olympische Goldmedaillen-Gewinner und 28 Starboot-Weltmeister – einige haben den Titel schon mehrfach gewonnen.

An den ersten beiden Tagen mit sechs Rennen lief es nicht ganz wunschgemäß. Lediglich ein zehnter und ein zwölfter Platz ragten heraus. Am dritten Tag machte der Überlinger durch die Plätze acht und 13 wieder einigen Boden gut. Momentan rangiert er im Gesamtklassement vor Weltmeister Augie Diaz aus den USA sowie dem zweifachen Olympiasieger und Weltmeister Torben Grael aus Brasilien. „Die Konkurrenz ist extrem stark“, sagt Hubert Merkelbach. „Ein kleiner Fehler wird sofort bestraft und kostet gleich fünf Plätze.“ Als Amateur schlägt sich der Überlinger wacker und ist mit der momentanen Ausbeute recht zufrieden, möchte aber am letzten Qualifikationstag noch einmal nachlegen. (mag)