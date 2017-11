Fußball Hohe Hürde für FC Rot-Weiß Salem

Der Tabellenzwölfte aus Salem empfängt am Samstag in der Fußball-Landesliga den FC Furtwangen. Die Gastgeber plagen aber derzeit arge Verletzungssorgen

Fußball, Landesliga: FC RW Salem – FC Furtwangen (Samstag, 16 Uhr, Schlossseestadion). – Außergewöhnlich gut startete der FC RW Salem in die Saison, war die ersten vier Spieltage ungeschlagen und fast sah es so aus, als könne die Elf von Trainer Michael Krause diesmal eine eher unbeschwerte Runde absolvieren. In den letzten sieben Spielen jedoch reichte es lediglich zu einem Sieg, sodass das Polster zu den Abstiegsrängen nahezu aufgebraucht ist. „Noch haben wir vier Mannschaften hinter uns, und das soll auch so bleiben!“, umschreibt Henning Bröski, Salems sportlicher Leiter und Spieler in Personalunion, die aktuelle Lage und die Zielsetzung.

Verschärft wird die Lage durch die Tatsache, dass die Kellerkinder zuletzt fleißiger punkten konnten als die Rot-Weißen, die auch die Chance ausließen, den SC Konstanz-Wollmatingen auf größerer Distanz zu halten. Und das Match in Konstanz hat noch weitere Konsequenzen. Ein Grund für die Niederlage war sicherlich der Ausfall von Keeper Rene Kölle, der einen Nasenbeinbruch erlitt und daher länger ausfallen wird. Bis vor wenigen Wochen hatten die Salemer mit Bahadir Livgökmen noch einen weiteren starken Torhüter im Kader, doch der ist in der Zwischenzeit Trainer des Ligarivalen SC Markdorf. So musste in Konstanz ein Feldspieler ins Tor, und auch vor dem Spiel gegen Furtwangen steht hinter dieser Position ein Fragezeichen. Denn zu allem Überfluss hat sich auch noch der Salemer A-Jugendtorhüter am Knöchel verletzt und kann daher nicht aushelfen. Die Torhüterposition ist nur die Spitze der Eisbergs, auch sonst grenzen verletzungsbedingte Ausfälle die Möglichkeiten von Trainer Krause ein.

Dennoch weiß Bröski: „Wir wollen und brauchen Punkte und werden eine gute Mannschaft ins Spiel schicken. Dann gilt es in erster Linie, hinten gut zu stehen und so lange wie möglich das ‚zu Null’ zu halten.“ Sagt sich leicht, wird aber schwer umzusetzen sein, denn mit dem FC Furtwangen kommt ein Team an den Schlosssee, das einen echten Lauf hat. Denn die Schwarzwälder verbuchten acht Siege in Folge, einige davon recht deutlich, und erzielten dabei stattliche 32 Treffer.

Immerhin: Die Salemer wissen, wie Furtwangen zu knacken ist, denn sie sorgten mit einem 2:0-Erfolg für die einzige Heimniederlage der Elf von Trainer Markus Knackmuß. Doch Henning Bröski vermutet: „Die haben mit uns noch eine Rechnung offen, und daher wird das wohl wahnsinnig schwierig. Wir sind hier der klare Außenseiter, aber aus dieser Rolle haben wir auch schon was gemacht.“

Und im Gegensatz zum Vorjahr, als man nach schwachem Start im September einen Lauf startete, der durch die Winterpause unterbrochen wurde, sehnen die Rot-Weißen diesmal die Winterpause herbei, um wieder neue Kräfte zu sammeln und auf die Rückkehr verletzter Spieler zu hoffen.

