Handball Höhenflug der HSG Konstanz soll weitergehen

A-Jugend-Handballer der HSG Konstanz empfangen am Samstag den TSV Wolfschlugen in der Bundesliga.

Handball, A-Jugend-Bundesliga: HSG Konstanz – TSV Wolfschlugen (Samstag, 14 Uhr, Schänzlehalle). – Haben im ersten Saisonspiel gegen Topteam Zweibrücken noch Kleinigkeiten zur großen Überraschung gefehlt, so spielte sich die A-Jugend der HSG Konstanz im zweiten Bundesligaduell gegen Bietigheim (35:26) in einen regelrechten Rausch. Geht es nach den beiden Trainern Thomas Zilm und Christian Korb, dann soll im dritten Heimspiel in Folge am Samstag, 14 Uhr, gegen Neuling TSV Wolfschlugen unmittelbar an den furiosen Auftritt angeknüpft werden.

Korb zeigt sich dementsprechend zufrieden mit dem Saisonstart: „Im Vergleich zum ersten Spiel haben wir uns enorm gesteigert, was Selbstbewusstsein und Taktik betrifft.“ Mit begeisterndem Tempohandball wurden 35 Tore erzielt – aber auch 26 kassiert. Das nimmt Korb in Kauf, bemängelt aber die Art und Weise, wie einige Gegentore zustande gekommen sind: „Natürlich bekommen wir mit dem schnellen, druckvollen Spiel auch mehr Angriffe gegen uns und dadurch mehr Gegentore. Da waren jedoch einige Tore dabei, die man besser verteidigen muss.“ Ein Umstand, den er dem Saisonstart und fehlenden Automatismen zuschreibt.

Gegen den TSV Wolfschlugen erwartet den Zweitliga-Nachwuchs nun eine schwer zu knackende Nuss, die im ersten Spiel nach dem Aufstieg in die Eliteklasse direkt ein dickes Ausrufezeichen gesetzt hat: ein 30:30 beim Topteam JSG Echaz-Erms. Drei Sekunden vor dem Ende kam das Team aus dem Landkreis Esslingen zum Ausgleich. Ein Beleg für den Kampfgeist und die Willensstärke des nächsten Gegners. Dennoch sind die Konstanzer zuversichtlich, dass ihre Mannschaft den günstigen Spielplan mit drei Heimspielen in Folge für einen guten Start nutzen kann.

Das Aufeinandertreffen mit Wolfschlugen verspricht ein ähnlich attraktives, temporeiches Spiel zu werden wie das gegen Bietigheim – vielleicht sogar noch schneller. Denn, so weiß der HSG-Coach: „Aus einer offensiven 3:2:1-Abwehr heraus schaltet Wolfschlugen ebenso schnell in den Angriff um wie wir.“ Auch die Schwaben agieren im beweglichen Rückraum ohne Linkshänder, berichtet Korb. Umso glücklicher ist der B-Lizenzinhaber, dass sich seine Mannschaft viel früher als in den Jahren zuvor schon im Wettkampfmodus und wesentlich gefestigter präsentiert.

Sowohl Wolfschlugen als auch Konstanz können aus dem Vollen schöpfen und haben den ganzen Kader zur Verfügung, lediglich Hannes Schlegel wird den Konstanzern noch einige Wochen fehlen. Dieses Potenzial des breiten Kaders soll in den nächsten Wochen Schritt für Schritt noch besser genutzt werden. Korb: „Wir sind heiß auf den anstehenden Fight.“