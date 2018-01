Handball Höchste Zeit für einen Steißlinger Sieg

Aufsteiger TuS Steißlingen braucht dringend Punkte. Am Sonntag kommt der Tabellenvorletzte TSV Deizisau ins Mindlestal

Handball, Oberliga Baden-Württemberg: TuS Steißlingen – TSV Deizisau (Sonntag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Neues Jahr, neues Glück, so lautet das Motto für den TuS Steißlingen im ersten Spiel der Rückrunde in der BWOL gegen den TSV Deizisau. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge benötigt das junge Team von Trainer Jonathan Stich dringend wieder einen Sieg, zumal man nur drei Punkte Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz hat.

Die Gäste aus dem Großraum Stuttgart kamen nach einer durchwachsenen Hinrunde zuletzt immer besser in Fahrt und werden dem TuS alles abverlangen. Gute Erinnerungen haben die Steißlinger an das Hinspiel gegen den TSV. Im ersten Oberligaspiel der Vereinsgeschichte zeigte der TuS gleich, dass er in dieser Liga mithalten kann und lieferte sich mit Deizisau ein packendes Duell. Vor allem die Abwehr stand von Beginn an gut, allerdings haderte man etwas mit der Chancenverwertung und musste daher mit einem Tor Rückstand in die Kabine. Im zweiten Durchgang lag der TuS dann bereits mit 15:19 im Hintertreffen, ehe er sich mit einer kämpferischen Leistung wieder auf ein Unentschieden heran arbeitete. Mit einem starken Schlussspurt sicherte Steißlingen sich dann den wichtigen 33:28-Auswärtssieg und fuhr damit die ersten Punkte der Saison ein. Seither hat sich viel getan, unter anderem gab es Mitte der Hinrunde einen Trainerwechsel bei den Schwaben. Derzeit steht der TSV mit 11:19 Punkten zwar auf dem vorletzten Tabellenplatz, doch in der engen Oberliga liegt er damit nur zwei Punkte hinter dem TuS, welcher derzeit Rang acht belegt und so ist weiterhin alles möglich für die Deizisauer.

Umso wichtiger ist diese Begegnung für beide Mannschaften, und die Zuschauer in der Steißlinger Mindlestalhalle dürfen sich auf ein packendes Spiel freuen. Gerade für den TuS ist die Partie gegen Deizisau enorm wichtig, da er zuhause zu viele Punkte in der Hinrunde gegen direkte Konkurrenten hergeschenkt hat. Diese konnten zwar kompensiert werden durch Überraschungserfolge gegen Spitzenteams, darauf kann man sich aus Steißlinger Sicht aber in der Rückrunde nicht mehr verlassen. So muss gegen den TSV nach drei Spielen ohne Sieg unbedingt wieder etwas Zählbares herausspringen. Der Schlüssel zum Erfolg wird wie in der Hinrunde in der Defensive liegen, welche in den letzten Spielen nicht funktionierte. Dementsprechend wurde der Fokus in der Vorbereitung auf die Abwehr gelegt, da man die spielstarken Deizisauer vor echte Aufgaben stellen will. Die nötigen Spieler dafür sind vorhanden, Trainer Jonathan Stich kann auf den kompletten Kader zurückgreifen. Zum ersten Mal mit von der Partie ist Neuzugang Manuel Wangler, welcher in der Winterpause von der HSG Konstanz II zum TuS wechselte, und auch der Langzeitverletzte Fabian Maier wird sein Comeback feiern.

„Der TSV Deizisau ist als angriffsstarke, im Abstiegskampf erfahrene Mannschaft am ersten Spieltag der Rückrunde gleich ein wichtiger Gradmesser für unsere Vorhaben. Das wird ein extrem hartes und wichtiges Spiel für uns“, gibt TuS-Trainer Jonathan Stich die Marschroute vor. (mw)