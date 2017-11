Badminton Hochkarätiges Teilnehmerfeld in Stockach

Bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft sind Spieler bis zur 2. Bundesliga zu Gast beim Ausrichter TV Zizenhausen

Badminton: Auch in diesem Jahr wurde der TV Zizenhausen nach 2015 mit der Ausrichtung der Baden-Württembergischen Badminton-Meisterschaft der Aktiven in Stockach beauftragt.

Das Meldefeld setzt sich aus vielen Spielerinnen und Spielern der fünf überregionalen Mannschaften der Regionalliga-Südost oder der 2. Bundesliga sowie der Baden-Württembergliga zusammen. Zugelassen sind in diesem Jahr 38 Spieler im Herreneinzel und 23 Spielerinnen im Dameneinzel.

Im Dameneinzel geht die Titelverteidigerin Janina Schumacher (VfB Friedrichshafen) wieder an den Start. Aber die starken Nachwuchsspielerinnen Miranda Wilson (SG Schorndorf) und Xenia Kölmel (TSG Dossenheim) sowie auch die weiteren Kontrahentinnen im Feld wollen bei den vorderen Platzierungen ein Wörtchen mitreden. Im Herreneinzel ist in jedem Fall der Titelverteidiger David Kramer (SG Schorndorf) der große Favorit, doch der Neu-Friedrichshafener Philipp Discher, der in der vergangenen Saison noch in Hessen gespielt hat, wird ihm die Titelverteidigung aller Voraussicht nach schwer machen. Aber auch Marco Weese und Simon Kramer (beide SG Schorndorf) beziehungsweise Lucas Burger vom BC Offenburg und Sebastian Roth (BSpFr. Neusatz) dürften zum erweiterten Favoritenkreis zu zählen sein.

Im Damendoppel möchten die an Nummer eins gesetzten Franziska Willenbacher/Mette Stahlberg (BSpFr. Neusatz) ihren Titel verteidigen. Doch das starke Friedrichshafener Doppel Natalie Grittner/Janina Schumacher bildet eine hohe Hürde. Chancen auf Halbfinalteilnahmen werden auf jedem Fall auch Jennifer Löwenstein/Miranda Willson (SG Schorndorf) und Karin Kieffer/Xenia Kölmel (TSG Dossenheim) haben.

Auch im Herrendoppel gehen mit Jonas und Lukas Burger (BC Offenburg) die Titelverteidiger an den Start. Doch die an Nummer zwei gesetzten David Kramer/Benjamin Wahl (SG Schorndorf) sowie die Brüder Andreas und Markus Geisenhofer (SG Schorndorf) und Philipp und Simon Discher (VfB Friedrichshafen/BC Offenburg) werden mit den weiteren Bundesliga erfahrenen Paarungen vorne mitmischen wollen.

Den Titel im Mixed-Doppel möchten die letztjährigen Meister Janina Schumacher/Tobias Arenz (VfB Friedrichshafen) verteidigen. Doch auf sie wartet harte Konkurrenz, allen voran Mette Stahlberg/Sebastian Roth (BSpFr. Neusatz). Aber auch Paloma Wich/Lukas Burger (BC Offenburg) und Miranda Wilson/David Kramer können für Überraschungen sorgen.

Ins Teilnehmerfeld haben sich vom TV Zizenhausen Lars Wegmann und Lukas Helfert gespielt. Sie werden wahrscheinlich angesichts der starken Konkurrenz nicht ganz vorne mitmischen können, der eine oder andere Sieg sollte aber doch möglich sein. Der für den VfB Friedrichshafen in der 2. Bundesliga startende Andreas Bühler geht im Herrendoppel mit Björn Hagemeister sowie im Mixed mit Stefanie Matt an den Start. (ob)

Zeitplan

Starterfeld Herreneinzel: 38

Starterfeld Dameneinzel: 23

Samstag

10 Uhr: Begrüßung10.15 Uhr: Mixed, Vorrunde bis einschl. Viertelfinale12.30 Uhr: Einzel, Vorrunde bis einschl. Viertelfinale15.30 Uhr: Doppel, Vorrunde bis einschl. Viertelfinale

Sonntag

10 Uhr: Mixed Halbfinale10.45 Uhr: Dameneinzel Halbfinale

11.15: Herreneinzel Halbfinale

11.45: Damendoppel Halbfinale

12.15: Herrendoppel Halbfinale

13 Uhr: Mixed Finale

13.45 Uhr: Dameneinzel Finale

14.15 Uhr: Herreneinzel Finale

14.45 Uhr: Damendoppel Finale

15.15 Uhr: Herrendoppel Finale

16 Uhr: Siegerehrung