Handball Herkulesaufgabe für HSG Konstanz II im Verfolgerduell

Der Südbadenliga-Dritte bestreitet am Samstag das schwere Spiel beim Tabellenzweiten HGW Hofweier.

Handball, Südbadenliga: HGW Hofweier – HSG Konstanz II (Samstag, 19.30 Uhr, Hohberghalle Niederschopfheim). – Noch steht die HSG Konstanz II auf dem dritten Tabellenplatz und gehört zu den ersten Verfolgern von Tabellenführer Schutterwald. Am Samstag wartet jedoch nach der Enttäuschung beim Superball2 für das verletzungsgeplagte Team von Trainer Matthias Stocker eine echte Herkulesaufgabe im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten HGW Hofweier.

Gingen letztes Jahr beide Teams noch in der Oberliga an den Start, so sind die Rollen nach dem Abstieg klar verteilt. Während sich das Konstanzer Perspektivteam nach einem großen Umbruch zwar extrem talentiert, aber mit im Schnitt erst 21 Jahre alter Aufstellung auch extrem jung präsentiert, konnte man in der Ortenau den Oberliga-Kader beisammenhalten und um einige der besten Spieler aus der Südbadenliga verstärken. Das Ziel ist deshalb auch klar formuliert: Es soll sofort zurück in die Oberliga, während am Bodensee ein Team der Zukunft für die nächsten Jahre geformt wird, das dann ebenfalls die Rückkehr in die vierte Liga anpeilen kann. Im Moment zeigt sich das Stocker-Team noch zu inkonstant.

Nach der „mit viel Abstand schlechtesten Saisonleistung“, so Matthias Stocker, werden die HSG-Talente vor einer ordentlichen Kulisse mächtig gefordert. Hofweier hat, nachdem das erste Spiel etwas überraschend verloren ging, nur noch einmal einen Punkt abgegeben. Höchstwahrscheinlich bekommt es die Deckung der Gelb-Blauen zudem mit einem Ex-Konstanzer zu tun: Sebastian Groh läuft immer mal wieder für Hofweier auf und hat angekündigt, gegen seinen ehemaligen Verein spielen zu wollen.

„Wir haben nicht alles über den Haufen geworfen“, erklärt Matthias Stocker nach der ernüchternden 28:34-Pleite vor einer Woche. „Wir haben natürlich darüber geredet, jetzt pochen alle auf Wiedergutmachung.“ Er appelliert daran, dass aufgrund des durch viele Verletzungen zusammengeschrumpften Kaders der zuletzt arg geforderte Stamm seine Leistung bringen müsse. Dem B-Lizenzinhaber sind die Stärken des kommenden Gegners nicht entgangen, er glaubt aber genauso an das Potenzial seiner Mannschaft und ist sich sicher: „Wenn wir unser Leistungsvermögen abrufen, dann können wir uns dort eine Siegchance erarbeiten.“ (joa)