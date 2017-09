Fußball Herbe 0:6-Klatsche für FC 03 Radolfzell

In der Fußball-Verbandsliga geht der FC 03 Radolfzell gegen den Freiburger FC unter. Der 1. FC Rielasingen-Arlen verliert 0:4 in Offenburg und der FC Singen 04 schlägt den 1. SV Mörsch mit 5:2.

Fußball, Verbandsliga

FC 03 Radolfzell

Freiburger FC

0:6 (0:3)

Die Gäste aus Freiburg gingen bereits mit dem ersten Angriff in Führung durch Enderles Schuss aus 20 Metern. Und Radolfzell blieb unter Druck. In der 8. Minute konnte Ranzenberger einen Kopfball nach einer Ecke gerade noch auf der Linie klären. In der 11. Minute war es aber wieder soweit: Nach einem Angriff über rechts vollendete Senftleber zum 0:2. In der 15. Minute dann die erste Möglichkeit für die Gastgeber, nach einem Freistoß ging Strickers Kopfball knapp am Pfosten vorbei.

Das war es aber auch schon für längere Zeit für den FCR, Freiburg legte ein Tempo vor, das den Gastgebern Probleme bereitete. In der 20. Minute scheiterte FFC-Kapitän Sutter am glänzend reagierenden Torhüter Tkacz. Fünf Minuten später kam Marco Senftleber an den Ball, umspielte Tkacz und stellte auf 0:3. In der 29. Minute dann wieder einmal eine Chance für den FC 03 Radolfzell: Stricker scheiterte am Gästehüter Kodric, und auch der Nachschuss von Krüger wurde Kodrics Beute. So führte die klar bessere Mannschaft zur Pause auch in der Höhe verdient mit 3:0.

Nach dem Wechsel das gleiche Bild: Freiburg war klar überlegen, obwohl die Gäste etwas das Tempo zurücknahmen. In der 56. Minute dann ein Foul an Marco Senftleber, den die Verteidiger des FCR nie in den Griff bekamen. Er selbst verwandelte den Strafstoß zum 0:4. Nur fünf Minuten später das 0:5, das Martinelli nach einer herrlichen Kombination erzielte. Nach einer 15-minütigen Unterbrechung wegen eines Gewitters (68.) wurde das Spiel fortgesetzt. Nach der Unterbrechung erhielt Nico Blessing vom FCR in der 97. Minute noch die Gelb-Rote Karte. Den Schlusspunkt setzte dann in der 99. Minute Ulubiev mit dem 0:6. In der Pressekonferenz waren sich die Trainer einig, dass die Gäste auch in der Höhe verdient gewonnen haben. (km)

FC 03 Radolfzell: Tkacz (Tor); Ranzenberger, Stricker, Blessing, Hoxha, Luma, Wehrle (50. Da Silva), Francisco, Krüger, Miezi (53. Abdi), Krieg. – Tore: 0:1 (1.) Enderle, 0:2 (11.) M. Senftleber, 0:3 (25.) M. Senftleber, 0:4 (57./FE) M. Senftleber, 0:5 (62.) Martinelli, 0:6 (99.) Ulubiev. – SR: Grigorowitsch (Lahr). – Z: 185. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (97.) Blessing (FCR).

Offenburger FV

1. FC Rielasingen-Arlen

4:0 (2:0)

Schon in der ersten Minute lag der Ball im Rielasinger Netz nach einem Fehler im Aufbauspiel. In der Folge spielten die Gäste gefällig, doch den ersten gefährlichen Abschluss von Alen Lekavski nach 15 Minuten wehrte Florian Streif ab und war auch bei einer Hereingabe von Moritz Strauß zur Stelle (18.). Nach einem Rielasinger Ballverlust in der gegnerischen Hälfte traf Marco Petereit aus kurzer Distanz zum 2:0. In der Folge verpassten die Ortenauer vor der Pause die Vorentscheidung, Petereit scheiterte ebenso knapp (28.) wie Dimitrios Tsolakis (30.) und Marco Junker (36.) an Dennis Klose. Tsolakis köpfte sogar völlig frei am leeren Tor vorbei (41.). Auf der Gegenseite parierte Florian Streif gegen Sebastian Stark (44.).

In der zweiten Halbzeit versuchten die Hegauer das Spiel noch einmal zu wenden, doch blieb das Spiel in der Offensive zu ungenau. Einen Schuss von Eimen Kelbi parierte Dennis Klose, nach 72 Minuten vertändelte Marco Junker die nächste Großchance für den OFV. Drei Minuten später prüfte Robin Niedhardt OFV-Keeper Florian Streif. Die letzte Offensive war schon eingeläutet, da konterte der Offenburger FV (79.). Bei der Flanke von Aiu Cisse verschätzte sich Torwart Dennis Klose und Kevin Feger köpfte zum 3:0 ein. Als in der 82. Minute Christian Heller an Florian Streif scheiterte, war eigentlich klar, dass den Hegauern kein Tor mehr gelingen würde. Anders der OFV: Mit der letzten Aktion war Dimitrios Tsolakis mit einer Direktabnahme aus 20 Metern erfolgreich und setzte mit dem 4:0 den Deckel drauf. (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Kling, Gruter (46. Wellhäuser), Bertsch, Winterhalder, Strauß, S. Stark (80. Heller), Berger (72. Niedhardt), Matt, F. Stark (46. Almeida). – Tore: 1:0 (1.) Petereit, 2:0 (20.) Petereit, 3:0 (79.) Feger, 4:0 (90.) Tsolakis. – SR: Boher (Ehrenkirchen). – Z: 311.

1. SV Mörsch

FC Singen 04

2:5 (1:2)

Eigentlich lief in der Anfangsphase des Spiels alles nach Maß für Mörsch. Christoph Leiss hatte die erste Chance, seine Hereingabe fand in der Mitte aber keinen Abnehmer. Besser machte es Nicolai Heck, der zur Führung einschieben konnte (14.). Nach diesem Treffer kamen die Gäste besser ins Spiel, ohne aber wirkliche Gefahr zu entfachen. Nach einem Abspielfehler von Maximilian Schmitt brach Sven Körner dann aber über die Außenbahn durch und traf zum Ausgleich (29.). Als sich alle schon auf ein Remis zur Pause eingestellt hatten, verursachte Dominik Pflugfelder einen Foulelfmeter und André Kohli ließ sich nicht zweimal bitten – 1:2 (40.).

Nach dem Pausentee kam Mörsch besser in die Partie und hatte durch Hans Kyei die große Gelegenheit zum Ausgleich, seinen Schuss konnte Elaino Mottola aber von der Torlinie köpfen. Praktisch im Gegenzug trafen die Gäste nach einem erneuten Fehler in der Mörscher Defensive zum 3:1 (49.). Nur drei Minuten später entschied Nuradin Xani (52.) die Partie mit dem 4:1. Mörsch hatte in dieser Phase des Spiels zu oft das Nachsehen in den öfters hart geführten Zweikämpfen. Noch einmal keimte in der 82. Minute Hoffnung bei den Gastgebern auf, als Leon Preine einen Kopfball in die Maschen setzen konnte. Jeton Saphija stellte dann in der Schlussminute den 5:2-Endstand her.

FC Singen: Wind (Tor); Jeske (77. Norarpetro), Kabak, L. Spahija, Xani, Karaki, Lang, Mottola, Körner (93. Nichita), Kohli (89. Gass), Keller (83. Spahija). – Tore: 1:0 (14.) Heck, 1:1 (29.) Körner, 1:2 (40./FE) Kohli, 1:3 (49.) Keller, 1:4 (52.) Xani, 2:4 (82.) Preine, 2:5 (91.) Spahija. – SR: Maier. – Z: 250.