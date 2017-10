Volleyball Heißes Derby in der Schänzlehalle

Heißes Derby in der Schänzlehalle

Am Sonntag kommt es in der Schänzlehalle zum Oberligaderby zwischen den Volleyballerinnen des USC Konstanz und dem SV Bohlingen.

Volleyball, Oberliga Frauen: USC Konstanz – SV Bohlingen (Sonntag, 13 Uhr, Schänzlehalle). – Die Gäste haben bisher nur ein Spiel absolviert und zeigten bei der 3:2-Heimpremiere gegen die TSG Wiesloch noch einige Schwächen. Damit belegt Bohlingen den fünften Platz. „Da werden sie sicherlich nicht bleiben“, ist sich die Konstanzer Spielertrainerin Marie Dinkelacker sicher: „Bohlingen gehört zu den absoluten Spitzenteams in der Liga.“ Etwas besser steht der USC da, mit fünf Punkten belegen die Konstanzerinnen den zweiten Tabellenplatz – als Aufsteiger eine starke Leistung.

Auf ein besonders spannendes Duell kann man sich freuen, da es hier nicht nur um einen Derbysieg geht, sondern das Team vom See noch eine Rechnung mit den Bohlingerinnen offen hat. Erst Anfang September unterlag der USC beim Vorbereitungsturnier in Radolfzell mit einem besetzten Kader dem Gegner vom Sonntag knapp. Besonders die erfahrene ehemalige Erstliga-Spielerin Lina Hummel war auf der Außenposition im Block nur schwer in den Griff zu bekommen und punktete ein ums andere Mal mit variantenreichen Angriffen.

Am Sonntag kann der USC Konstanz um Kapitänin Jana Lorenz dagegen erstmals mit einem vollständigen Kader von zwölf Spielerinnen antreten. Beachvolleyballkoryphäe Britta Steffens freut sich besonders: „Mit Lina Hummel haben wir im Sommer schon auf dem Beachfeld trainiert, ich freue mich schon auf die Begegnung in der Halle. “ Der Konstanzer Trainer Philipp Röhl steht wieder als Coach zur Verfügung, bevor er im Anschluss selbst mit der ersten Herrenmannschaft ans Netz geht, und Trainerin Dinkelacker wird das Team als Spielerin verstärken.

Der USC hat das Training intensiv genutzt und hofft auf ein gutes Spiel und Unterstützung von den Zuschauerrängen. „Wenn wir die Annahmequalität aus dem Training aufs Feld bringen, können wir im Angriff variabel agieren und die Gegner unter Druck setzen. Das ist unser Ziel“, so Röhl. (pr)