Frauenhandball Heimsieg für SV Allensbach II im Kellerduell

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Allensbach II schlagen im Rahmen des Superball2 den Tabellenletzten aus Brombach mit 30:14

Handball, Oberliga Frauen

SV Allensbach II

TV Brombach

30:14 (16:10)

Sichtlich motiviert von der großen Kulisse von 300 Zuschauern begann der SV Allensbach II die wichtige Partie gegen den TV Brombach. Keine Minute war gespielt, als Julia Gruber gleich einen Siebenmeter der Gäste parierte. Im Gegenzug durfte dann zum ersten Mal gejubelt werden. Julia von Kampen traf zum 1:0. Da sich die SVA-Abwehr von ihrer besten Seite zeigte, kam Brombach im ganzen Spiel nur noch einmal zum Ausgleich. Zwei Tempogegenstöße von Laura Epple – und es stand 4:1.

Einzig Sabrina Gruber aufseiten der Gäste konnte immer mal wieder Nadelstiche setzen. Das war aber zu wenig, um den SVA in Schwierigkeiten zu bringen. In der 18. Minute fiel bereits das 10:4 durch Jule Wollny. Die Allensbacher Abwehr wurde immer sicherer, sodass die Gastgeberinnen sich zur Pause einen 16:10-Vorsprung herausspielen konnten. Wäre die Chancenverwertung noch besser gewesen, hätte die Führung sogar deutlicher ausgesehen.

Allzu oft hatten in den vergangenen Spielen beim SVA die Nerven geflattert, doch nicht dieses Mal. Spätestens nach dem 20:12 durch Epple in der 36. Minute war klar, welche Richtung das Spiel nehmen würde. Brombach sah fortan sein Allheilmittel im rustikalen Spiel und langte des Öfteren unfair hin. Unbeeindruckt davon zogen die Allensbacherinnen nach 43 Minuten zum ersten Mal auf zehn Tore davon. Brombach blieb immer öfter in der SVA-Abwehr hängen und wurde mit Tempogegenstößen dafür bestraft. Es fiel auch nicht sonderlich ins Gewicht, dass die Gastgeberinnen den einen oder anderen Siebenmeter liegen ließen.

Katja Allgaier war es vorbehalten, beim verdienten 30:14-Sieg den Schlusspunkt zu setzen. Nach den letzten Niederlagen hat die Allensbacher Reserve gezeigt, dass sie in der Oberliga bestehen und für die kommenden Spiele auf diesem Erfolg aufbauen kann. Der Allensbacher Trainer Rainer Leenen war nach dem Spiel zurecht richtig stolz auf seine Mannschaft, hatten die Gastgeberinnen doch in Halbzeit zwei nur noch vier Gegentore hinnehmen müssen. (up)

SV Allensbach II: Gruber, Singler (Tor); Allgaier (2), Hoeppe (1), von Kampen (4), Wollny (5), Leenen (1), Maier (6/3), Dzialoszynski (2), Moll, Scharff (2), Person, Epple (4), Kayser (3). – Z: 300.