Handball Heimpremiere für SV Allensbach II

Nachdem die Oberligarunde für die Allensbacher Drittliga-Reserve am vergangenen Wochenende mit einer 21:28-Niederlage bei der HSG Mannheim begonnen hat, steht für die Handballerinnen am Sonntag das erste Heimspiel der noch jungen Saison auf dem Plan.

Frauenhandball, Oberliga: SV Allensbach II – TuS Ottenheim (Sonntag, 16.30 Uhr, Riesenberghalle). – Mit dem TuS Ottenheim kommt eine Mannschaft in die Riesenberghalle, die bereits zwei Jahre länger in der BWOL spielt als die junge Mannschaft vom Bodensee und die über entsprechend mehr Routine verfügt. Aufgrund einer Spielverlegung ist das Spiel in Allensbach allerdings der erste Auftritt der Ottenheimerinnen, und man darf gespannt sein, wie sich der südbadische Gegner präsentiert. Zumindest auf der Trainerbank gab es in Ottenheim zur neuen Saison einen Wechsel.

Aufseiten des SV Allensbach II ist noch nicht sicher, welche Spielerinnen zur Verfügung stehen werden. Sicher ausfallen werden weiterhin Katja Allgaier und Ronja Holzmann. Ob Lisa Maier wieder ins Geschehen eingreifen darf, wird ein Arzttermin erst noch zeigen. „Wir nehmen es, wie es ist“, sagt die Allensbacher Trainerin Babsi Harter, „ändern können wir es eh nicht“. Unser verbleibender Kader ist groß und stark genug, gegen nahezu alle Mannschaften in der Oberliga mitzuhalten. Das haben unsere Mädels letzte Woche in Mannheim 55 Minuten lang eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, fährt sie fort. Ihr Trainerkollege Rainer Leenen ergänzt: "Zweifelsohne fehlen mit Lisa, Katja und Ronja drei Spielerinnen, die allesamt ihre angestammten Positionen im Rückraum haben. Insofern würde die eine oder andere Verletzte weniger insbesondere dort für Entlastung sorgen. Aber auch so bin ich davon überzeugt, dass wir gute Chancen haben, die ersten Punkte der neuen Saison einzufahren.“ (up)