Frauenfußball Heimpremiere für Hegauer FV

Nach dem Auftaktsieg beim FC Freiburg-St.Georgen wollen die Hegauerinnen auch zuhause gegen den SV Hegnach jubeln

Frauenfußball, Oberliga Baden-Württemberg: Hegauer FV – SV Hegnach (Sonntag, 13 Uhr). – Am Wochenende steht für den Hegauer FV das erste Heimspiel in der Oberliga Baden-Württemberg auf dem Terminkalender. Auf die HFV-Elf wartet zu Hause gleich eine schwierige Aufgabe, denn mit dem SV Hegnach ist der letztjährige Oberliga-Vize-Meister im Engener Hegau-Stadion zu Gast.

Der SV Hegnach ist in Waiblingen im Rems-Murr-Kreis beheimatet und hat in den letzten Jahren eine tolle sportliche Entwicklung hingelegt. Nach der souveränen Meisterschaft in der Verbandsliga Württemberg im Jahr 2016 sicherte sich das ambitionierte Hegnacher Team im ersten Oberliga-Jahr die Vize-Meisterschaft und das mit nur drei Punkten Abstand auf Meister Alberweiler, dem ein enges Rennen geliefert wurde. Auch im DFB-Pokal sorgte die SVH-Elf in den vergangenen Jahren für die eine oder andere Überraschung. Am ersten Spieltag siegten die Württembergerinnen mit 2:1 gegen den als Mitfavoriten um die Meisterschaft gehandelten Karlsruher SC. Beide Tore erzielte Torjägerin Sara Reichel, auf die man beim Hegauer FV ein besonderes Augenmerk legen sollte.

Nach dem Auftaktsieg gegen den FC Freiburg-St.Georgen geht der Hegauer FV aber selbstbewusst in das erste Heimspiel. Vom Ergebnis her war es eindeutig, von den fußballerischen Möglichkeiten haben die Hegauerinnen noch Luft nach oben, nehmen aber mit Zuversicht diese anspruchsvolle Aufgabe gegen den SV Hegnach in Angriff. Ausfallen wird auf jeden Fall Berenice Becker, die ab Sonntag auf einer Schulfahrt ist. Jana Kaiser musste in St. Georgen in der Schlussphase mit einer Sprunggelenksverletzung vom Platz und wird wohl ebenfalls am Wochenende nicht auflaufen können. Somit wird die Startformation auf jeden Fall eine andere Konstellation haben. Gegen den SV Hegnach wird es keine leichte Aufgabe werden und es braucht eine sehr konzentrierte und disziplinierte Leistung der HFV-Elf, wenn man die Punkte zu Hause behalten möchte – und das ist auf jeden Fall die Zielsetzung.

Das Frauen Verbandsliga-Team des Hegauer FV spielt ebenfalls am Sonntag und trifft um 15 Uhr auswärts auf den Aufsteiger SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen. Die Hegauer B-Juniorinnen empfangen zum Saisonauftakt am Samstag in der EnBW-Oberliga Baden-Württemberg den FFV Heidenheim. Spielbeginn ist um 15 Uhr im Hegau-Stadion. (roe)