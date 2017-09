Konstanz Heimniederlage nach einem erneut dramatischen Finale

Die HSG Konstanz führt gegen die HSG Nordhorn-Lingen bis kurz vor Schluss, verliert aber mit 24:25.

Der erste kurze Pfiff beendete die Partie zwischen der HSG Konstanz und der HSG Nordhorn-Lingen, die folgenden wütend-gellenden Pfiffe von den Rängen galten nach der 24:25-Niederlage gegen den früheren Europapokalsieger weder den Gastgebern, die bis zum Schluss tapfer gekämpft hatten, noch den Gästen, die ihren Sieg überschwänglich feierten. Der Unmut der Konstanzer Fans unter den 800 Zuschauern galt den beiden Schiedsrichtern, von denen sie sich immer wieder, aber ganz besonders in den Schlussminuten, benachteiligt sahen.Dabei hatte die Partie ausgeglichen begonnen. Nach der frühen Führung der HSG Konstanz erzielten die Gäste nach exakt vier Minuten ihren ersten Treffer und legten wenig später zweimal nach zum 1:3. Diese Zwei-Tore-Hypothek schleppten die Gastgeber lange mit sich herum. Die nächste Viertelstunde zeigten die beiden Mannschaften das immer gleiche Spiel: Die Gäste legten zwei Treffer vor, die Konstanzer verkürzten auf ein Tor Rückstand.In der Defensive machte es die HSG vom Bodensee der HSG aus Niedersachsen oft sehr leicht, sodass für Nordhorn-Lingen bevorzugt Jens Wiese aus dem Rückraum erfolgreich sein durfte. Vorne war das Team von Trainer Daniel Eblen vor allem von Außen harmlos. Kein einziges Tor erzielten die Konstanzer vor der Pause von den Flügeln. Ein freier Fehlwurf von der linken Seite stand in der Halbzeitbilanz, auf Rechtsaußen wartete der bemitleidenswerte Neuzugang Felix Klingler 30 Minuten lang auf ein Zuspiel.Dennoch reichten den Gastgebern starke fünf Minuten, um aus einem 8:10-Rückstand (19.) ein 12:10 (25.) zu machen. Sie hatten sogar zweimal die Chance, ihren Vorsprung auszubauen, doch Paul Kaletsch scheiterte zweimal an Gästekeeper Björn Buhrmester. So folgten auf sechs gute Minuten fünf weniger gute, torlose, in denen der Europapokalsieger von 2008 den Spieß wieder umdrehte und es mit 12:13 in die Pause ging.Die Konstanzer schienen mit den Gedanken noch in der Kabine zu sein, als längst die zweite Hälfte angepfiffen war. Drei leichte Fehler im Angriff führten zum 12:15 (34.). Konstanz versuchte es mit einer neuen rechten Seite – mit Maximilian Schwarz im Rückraum und Fabian Maier-Hasselmann auf Außen. Wieder liefen die Hausherren einige Zeit einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher, doch dieses Mal waren sie schon nach zehn Minuten zurück im Spiel. Der eingewechselte Mathias Riedel traf zweimal wuchtig mit Wut im Bauch aus der zweiten Reihe – der Ausgleich zum 17:17 (43.). Dann zeigte Tim Jud, als die Partie in die andere Richtung hätte kippen können, beim Strafwurf Nerven. Die Konstanzer kämpften jedoch tapfer weiter – auch als nun erstmals „Schieber“-Rufe von der Tribüne kamen, nachdem bei drei Toren der Eblen-Mannschaft nachträglich abgepfiffen wurde, statt den Vorteil abzuwarten.Hinten konnte die heimische HSG sich ein ums andere Mal auf Torhüter Konstantin Poltrum verlassen – und vorne sorgte Kaletsch wenige Sekunden nach seiner Einwechslung für das 19:18 (48.), und vier Minuten später erzielte Klingler per Doppelschlag aus Siebenmeter und Tempogegenstoß die neuerliche Zwei-Tore-Führung (22:20/53.). Die Konstanzer machten es aber wieder einmal spannend in einer Partie, in der das Pendel unaufhörlich hin und her schlug.Plötzlich führten wieder die Gäste beim 22:23 (56.), sodass es abermals dramatisch blieb bis zur letzten Sekunde. Es stand 24:25 nach einem Gästetreffer per Siebenmeter, als Tim Jud außerhalb des Kreises stehend (!) einem Nordhorner ein Bein gestellt haben soll.Trotzdem kam die HSG Konstanz neun Sekunden vor Schluss noch einmal in Ballbesitz und nahm eine Auszeit. Tom Wolf traf per Freiwurf nach Ablauf der Zeit aber den Block. Was folgte, war ein kurzer Pfiff vom Parkett und die hundertfache Antwort von den Rängen.Poltrum, Hanemann (Tor); Schweda, Riedel (4), Wolf (2), Kaletsch (3), Krüger, Maier-Hasselmann, Geßler (2), Jud (4/1), Wendel, Berchtenbreiter (5), Schwarz, Bösing, Klingler (3/1), Heil (1). –Buhrmester, Bartels (Tor); Heiny (2), Leenders, Mickal, Miedema (4), Fraatz (1), Terwolbeck, de Boer, Vorlicek (3), Wiese (8), Smit, Seidel (7/3). –: 800.