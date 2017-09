Handball Heimdebüt für TuS Steißlingen

Nach dem Auswärtssieg gegen Deizisau will der Oberliga-Aufsteiger TuS Steißlingen vor eigener Kulisse gegen den TV Plochingen nachlegen

Handball, Oberliga: TuS Steißlingen – TV Plochingen (Samstag, 16 Uhr, Mindlestalhalle). – Nach dem wichtigen Sieg im ersten Spiel gegen den TSV Deizisau präsentiert sich der TuS Steißlingen erstmals vor heimischen Publikum in der Mindlestalhalle. Dabei treffen die Steißlinger auf den schwäbischen Verein TV Plochingen, welcher im letzten Jahr den achten Tabellenplatz belegte.

Bei Plochingen ist der Trainer der Star: So wird die Mannschaft von Ex-Bundesligaspieler Daniel Brack gecoacht. Anders als in der Saison zuvor wird dieser aber nicht mehr selbst ins Spielgeschehen eingreifen. Dennoch ist der TV Plochingen ein starker Gegner, der dem TuS alles abverlangen wird. Der TV hat sich zu dieser Spielzeit mit vielen Akteuren aus der Württembergliga verstärkt und geht gut gerüstet in das Spiel gegen den TuS. Was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt, zeigen die guten Vorbereitungsergebnisse. Vor allem der Sieg gegen den Drittligisten Oppenweiler ist hervorzuheben. Umso überraschender musste Plochingen eine unerwartete Heimniederlage gegen den TVS Baden-Baden (ehemals TV Sandweier) am ersten Spieltag hinnehmen und will nun sicherlich gegen Steißlingen Wiedergutmachung betreiben. So wird es ein heißes Duell werden, sehen sich doch die guten schwäbischen Teams generell in der Pflicht, gegen den südbadischen Aufsteiger zu gewinnen.

Verstecken muss sich der TuS in seinem ersten Heimspiel jedoch nicht, hat er doch bewiesen, dass er auch in der Oberliga durchaus in der Lage ist, an einem guten Tag Punkte zu holen. Nach dem gelungenen Auftakt in Deizisau wird die Mannschaft von Trainer Jonathan Stich sicher nicht mehr unterschätzt, da Trainer Brack zur Beobachtung vor Ort war. So wird es für die Steißlinger wichtig sein, den Schwung mitzunehmen und angepeitscht durch das heimische Publikum gleich den nächsten Sieg einzufahren. Nichtsdestotrotz gibt es vor allem beim Thema Chancenverwertung sowie der Anzahl der technischen Fehler noch Verbesserungspotenzial, welches auch abgerufen werden muss, um gegen den TV Plochingen zu bestehen. Im Gegensatz zur Vorwoche stehen Stich dieses Mal auch Bastian Dannenmeyer und Martin Kornmayer zur Verfügung.

„Um die Klasse zu halten, kommt es vor allem darauf an, die Heimspiele zu gewinnen. Wir wollen zeigen, dass unser Sieg in Deizisau keine Eintagsfliege war und unbedingt gleich nachlegen. Dazu werden wir aber vor allem im Angriff nochmals eine Schippe drauflegen müssen“, gibt Stich zu Protokoll.