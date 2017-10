Tischtennis Hegauer punkten in der Verbandsliga

Der TTC Beuren an der Aach holt einen Sieg beim TTV Auggen II und verliert gegen den TTV Auggen I, der Aufsteiger TTC Mühlhausen schlägt die TTF Rastatt mit 9:7.

Tischtennis, Verbandsliga

TTV Auggen II

TTC Beuren a.d.A

6:9

Nach zuletzt spielfreien Wochenenden durften die Männer des TTC Beuren beim TTV Auggen gleich doppelt an die Tische. Die Markgräfler stellen durch den Abstieg der ersten Mannschaft aus der Badenliga und den zeitgleichen Aufstieg der zweiten Mannschaft aus der Landesliga erstmals zwei Mannschaften in der Verbandsliga. Zu Beginn fand das lokal angekündigte „Vorspiel“ gegen die Auggener Reserve statt. Für den TTC Beuren war Jonas Dietrich wieder mit von der Partie, während Auggen II erstmals in voller Besetzung antrat. Bis zum Rückstand von 4:6 taten sich die Beurener schwer, mit dem Punktgewinn von Len Raake gegen Dirk Weniger läuteten die Gäste jedoch die Wende ein, gewannen in der Mitte die entscheidenden Spiele im Entscheidungssatz und bestätigten mit einem souveränen hinteren Paarkreuz den verdienten Auswärtssieg. Das Schlussdoppel hatten Stumper/Olma bereits klar gewonnen. Die Punkte für Beuren holten das Doppel Stumper/Olma sowie in den Einzeln Rudi Stumper, Len Raake, Nils Olma (2), Jonas Dietrich, Philipp Messmer (2) und Axel Klotz.

TTV Auggen

TTC Beuren a.d.A

9:6

Nach einer halben Stunde Pause wartete der TTV Auggen I auf die top motivierten Jungs aus Beuren. Aufgrund von Spielermangel durften einige Akteure der zweiten Mannschaft erneut ran, und so kam es zur Neuauflage des vorherigen Schlussdoppels Baumgartner/D. Weniger gegen Stumper/Olma, diesmal mit dem besseren Ende für die Markgräfler, was den TTC Beuren noch teuer zu stehen kam. In den Einzeln lief es insbesondere im vorderen Paarkreuz überragend für die Gäste: Sowohl Routinier Rudi Stumper als auch Nachwuchstalent Len Raake gewannen gegen den favorisierten Spitzenmann Tobias Kern und punkteten ebenso gegen den verletzten Pierre Kolbinger. Im mittleren Paarkreuz gelang Jonas Dietrich und Nils Olma jeweils der Sieg gegen den im Vorspiel mit zwei Siegen im vorderen Paarkreuz dominierenden Peter Baumgartner. So war der 0:3-Doppelstart mit ausschlaggebend dafür, dass Beuren aus dem über 14 Stunden langen Spieltag nicht mehr als zwei Punkte mitnehmen konnte. Die Punkte für Beuren holten Rudi Stumper (2), Len Raake (2), Jonas Dietrich und Nils Olma. Nichtsdestotrotz hat das junge Team die Erwartungen erfüllt und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt nach Hause geholt. (jd)

TTC Mühlhausen

TTF Rastatt

9:7

Mit einem hart erkämpften 9:7-Sieg gegen den Favoriten TTF Rastatt hat der TTC Mühlhausen bestätigt, dass die Mannschaft als Neuling endgültig in der Verbandsliga angekommen ist. Der Grundstein für den Erfolg wurde in den Eingangsdoppel gelegt, die Mühlhausen mit einer 2:1-Führung beendete. Selbst die Paarung Niklas Winkler/Ron Stocker hätte gegen das Spitzendoppel der Gäste, Patryk Matuszewski/Julian Hertel, bei einer 8:5-Führung im Entscheidungssatz, einen Sieg verdient gehabt, doch reichte es nicht für die Überraschung. Trotzdem ging die gesamte Mannschaft mit gehörig Rückenwind in die folgenden Einzel.

Schnell führte Mühlhausen mit 6:1, doch Rastatt gab sich nicht geschlagen. Stück für Stück kämpfte sich der Gast wieder heran, sodass das Schlussdoppel die Entscheidung bringen musste. Bis dahin konnte Milan Papcun gegen Thomas Hillert einen Sieg verbuchen, musste jedoch gegen Patryk Matuszewski eine Niederlage einstecken. Für Georg Winkler verlief es umgekehrt.

Das Prunkstück des TTC Mühlhausen war an diesem Spieltag die Mitte mit Niklas Winkler und Sebastian Welz. Mit vier Siegen erreichten sie gegen Martin Hamhaber und Manuel Weis die optimale Punktausbeute und hielten somit ihr Team weiter im Rennen um den Gesamterfolg. Im hinteren Paarkreuz kämpften Andreas Lutsch und Ron Stocker gegen Yannic Klein und Julian Hertel zwar aufopferungsvoll, jedoch ohne die nötige Durchschlagskraft, sodass es dem einheimischen Spitzendoppel Milan Papcun/Georg Winkler vorbehalten blieb, gegen Matuszewski/Hertel mit einem souveränen 3:0-Sieg den Gesamterfolg zu sichern.