Frauenfußball Hegauer FV will Tabellenführung verteidigen

Am Samstag empfängt der Hegauer FV auf dem Kunstrasenplatz in Welschingen den Verfolger FV 09 Niefern zum Nachholspiel

Frauenfußball, Oberliga: Hegauer FV – FV 09 Niefern (Samstag, 17.15 Uhr. Kunstrasenplatz Welschingen). – Die Absage der Begegnung im November hatte einen faden Beigeschmack und war ein Ärgernis. Kurz vor Spielbeginn in Niefern wurde die Begegnung wegen einer Platzsperre abgesagt. Die Hegauerinnen durften sich umziehen und von Pforzheim wieder nach Hause fahren. Eine Woche später wurde auf dem Rasen in Niefern wieder ohne Probleme ein Oberliga-Spiel ausgetragen.

Vielleicht ist dies noch eine zusätzliche Motivation für die Hegauerinnen, um das richtungsweisende Nachholspiel erfolgreich zu gestalten. Zumal es eine absolute Top-Begegnung wird. Der Hegauer FV trifft als Tabellenführer auf den Tabellendritten, gleichzeitig prallt auch die beste Offensive (Hegauer FV, 36 Tore) auf die beste Defensive (FV 09 Niefern, 3 Gegentore), dabei trennt beide Teams nur ein Punkt. Der Sieger der Begegnung sichert sich Anfang März nachträglich die Herbstmeisterschaft, es geht also für beide Teams um die Tabellenführung.

Die Winterpause stoppte den Lauf der HFV-Elf mit sieben Siegen in Folge. Es liegt also auf der Hand, dass man im HFV-Lager daran anknüpfen möchte. Die sieben Wochen lange Vorbereitung war durchwachsen. Die Spielerinnen haben engagiert mitgezogen, es gab aber immer wieder krankheitsbedingte Ausfälle und schwierige Platzbedingungen, ziemlich ärgerlich waren zudem die Absagen von zwei Testspielen. HFV-Coach Gino Radice: „Wir sind sicher noch nicht auf dem Leistungsniveau, wo wir gerne wären. Die Stimmung und der Zusammenhalt in der Mannschaft sind aber richtig gut, so dass wir uns gegen den FV Niefern, der am vergangenen Wochenende schon erfolgreich ein Nachholspiel absolviert hat, etwas ausrechnen“. Mit dem Sieg bei den Südbadischen Futsal-Meisterschaften am vergangenen Wochenende hat die Mannschaft außerdem nochmals Selbstvertrauen getankt.

Laura Frech aus Königsheim, die beim SC Freiburg und 1. FC Köln unter anderem in der Regionalliga gespielt hat, verstärkt den HFV-Kader zur Rückrunde. Ausfallen wird dagegen Jana Kaiser, die an einer Sprunggelenksverletzung laboriert. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Carmen Hirt, die sich bei den Futsal-Meisterschaften ebenfalls am Sprunggelenk verletzt hat. Einige Spielerinnen sind durch die aktuelle Erkältungs- und Grippewelle zudem angeschlagen. Die Ausfälle dürfen aber kein Grund für Ausreden sein, meint der Sportliche Leiter Michael Rösch: „Die Spielerinnen, die auf dem Platz stehen, sollen es richten. Wir haben die beste Heimbilanz vorzuweisen und so soll es auch nach diesem Spiel bleiben.“ (roe)