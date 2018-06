Fußball Hegauer FV verliert letztes Saisonspiel

Trotz der 2:3-Niederlage beim FV Bellenberg feierte der Hegauer FV einen erfolgreichen Saisonabschluss in der Frauen-Oberliga.

Fußball, Oberliga Frauen

FV Bellenberg

Hegauer FV

3:2 (2:1)

Nur ganz kurz ärgerte man sich im HFV-Lager über die Niederlage zum Saisonabschluss. Die Freude über die äußerst erfolgreiche Saison mit dem Triple-Sieg bekam schnell wieder die Oberhand, sodass der HFV-Tross doch noch etwas länger im Bellenberger Clubhaus feierte. Die Bilanz des HFV kann sich sehen lassen: 18 Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen mit einem Torverhältnis von 74:21. HFV-Spielführerin Luisa Radice holte sich mit 28 Toren Platz eins in der Torjägerinnen-Liste. Der zweite Platz ging mit den 16 Toren von Tabea Griß ebenfalls an den Hegauer FV. Auch in der Fairness-Tabelle stehen die Hegauerinnen ganz oben, sie kassierten in 22 Spielen nur sechs gelbe Karten.

Im letzten Spiel in Bellenberg startete der noch um den Klassenerhalt kämpfende Gastgeber gut. Nach einer Flanke von rechts stand FVB-Spielführerin Selina Marz am langen Pfosten völlig frei und musste den Ball nur noch über die Linie drücken (10.). Nur eine Minute später setzte sich Tabea Griß über die linke Seite durch, ihr Schuss trudelte vom Innenpfosten zum Ausgleich ins Tor (11.). Gar nicht im Bild war die HFV-Defensive in der 16. Minute, als Natascha Stemmer den Ball ungehindert im Hegauer Tor unterbringen konnte. Aber auch der HFV hatte Chancen.

Mit dem Anpfiff der zweiten Halbzeit hatte Nadine Grützmacher gleich eine gute Möglichkeit zum Ausgleich (46.). Eine Riesenchance vergab Luisa Radice nach glänzender Vorarbeit von Jana Kaiser und Nadine Grützmacher (55.). Durch einen herrlichen Spielzug kam der HFV dann zum 2:2 (66.). Tabea Griß bediente Nadine Grützmacher, die den Ball aus acht Metern in die Maschen setzte. Nach einem krassen Abwehrfehler der Hegauerinnen landete der Ball bei FVB-Spielführerin Marz, die ihn zum 3:2 ins Tor hämmerte (78.). Der Ausgleich wollte den Gästen allerdings nicht mehr gelingen, und die aufopferungsvoll spielende Bellenberger Mannschaft konnte am Ende den Klassenerhalt feiern. (roe)

Hegauer FV: Keller (46. Szell), Knisel (46. Becker), Formanski, Ronecker, Sauter (46. Fleig), Hirt, Kaiser, Scharf, Griß, Grützmacher, Radice. – Tore: 1:0 (10.) Marz, 1:1 (11.) Griß, 2:1 (16.) Stemmer, 2:2 (66.) Grützmacher, 3:2 (78.) Marz.