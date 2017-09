Fußball Hegauer FV verliert beim TV Derendingen

Bei der ersten Saison-Niederlage ist für die Oberliga-Fußballerinnen im Tübinger Stadtteil wieder nichts zu holen.

Fußball, Oberliga Frauen

TV Derendingen

Hegauer FV

2:1 (2:0)

Der Hegauer FV kam besser in die Partie als die Gastgeberinnen. Die HFV-Elf hatte das Spiel in den ersten zehn Minuten richtig gut im Griff und erspielte sich gleich drei hochkarätige Möglichkeiten durch Luisa Radice (2.), Katharina Gessner (4.) und Carmen Hirt (7.), die aber nicht zum Torerfolg führten. Diese mangelnde Chancenverwertung sollte sich noch rächen. Der erste Angriff der Gastgeberinnen wurde durch ein Foulspiel auf der rechten Seite in der Nähe der Eckfahne unterbunden. Den folgenden Freistoß verwandelte Meike Bessner mit einem präzisen Schuss direkt in den langen Torwinkel (10.).

Dieser frühe Rückstand zeigte im Radice-Team seine Wirkung und brachte das Konzept der Hegauerinnen komplett durcheinander. Verunsicherung machte sich plötzlich in den Reihen des HFV bemerkbar. Das hohe Pressing der Anfangsphase funktionierte nicht mehr, die Abspielfehler häuften sich und es gingen immer mehr Zweikämpfe verloren. Für die Gastgeberinnen war das Tor hingegen eine Initialzündung, denn sie kamen immer besser ins Spiel. Mit gutem Stellungsspiel und engagierten Zweikampfverhalten unterbanden sie das Offensivspiel der Gäste.

Erst zum Ende der ersten Halbzeit fing sich der Hegauer FV wieder etwas. Ein wuchtiger Kopfball von Nadine Grützmacher nach Ecke von Luisa Radice ging knapp über das Tor (38.). TVD-Torhüterin Melanie Bölzle parierte souverän einen Freistoß von Jana Kaiser aus 25 Metern (42.). Kurz vor der Halbzeit gab es dann eine turbulente Szene im HFV-Strafraum, bei der Derendingen gleich drei Mal die Möglichkeit zum Torerfolg nicht nutzen konnte, bis der Ball zur Ecke geklärt wurde (45.). Meike Bessner nahm erneut Maß und verwandelte den Eckball der Marke „Tor des Monats“ direkt im Hegauer Tor.

Steigerung in der Schlussphase

Dieser Rückschlag zur Pause wirkte bei den Gästen auch nach der Halbzeit nach. Die HFV-Elf kam nicht ins Spiel und die Derendingerinnen verteidigten ihren Vorsprung mit der bereits im ersten Abschnitt gezeigten Entschlossenheit. Erst gegen Ende der Partie, als der HFV taktisch umstellte, entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit einigen guten Torraumszenen auf beiden Seiten. Beide Torhüterinnen konnten sich dabei gleich mehrfach mit guten Paraden in Szene setzen.

In der 80. Minute gelang den Hegauerinnen durch Carina Walde nach starkem Zuspiel von Anja Hahn der Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es für die HFV-Elf aber nicht. Der TV Derendingen holte sich durch ein engagiertes Spiel und konsequentes Zweikampfverhalten am Ende verdient die drei Punkte. Die Hegauerinnen müssen schnellstens in der Liga richtig ankommen und noch mehr in ihr Spiel investieren. In den nächsten beiden Wochen stehen aber zunächst die Pokalwettbewerbe im SBFV- und DFB-Pokal an, ehe es dann Mitte Oktober mit dem schweren Auswärtsspiel beim Karlsruher SC in der Oberliga weitergeht. (roe)

Hegauer FV: Szell (Tor); Hahn (81. Reichert), Ronecker (57. Fleig), Sauter (71. Knisel), Walde, Griß, Kaiser, Geßner (57. Butsch), Hirt, Grützmacher, Radice. – Tore: 1:0 (10.) Bessner, 2:0 (45.) Bessner, 2:1 (80.) Walde.