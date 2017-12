Fußball Hegauer FV überwintert an der Spitze

Die Oberliga-Fußballerinnen des Hegauer FV feiern beim 3:0 gegen die VfL Sindelfingen Ladies II den siebten Sieg in Serie.

Fußball, Oberliga Frauen

Hegauer FV

VfL Sindelfingen Ladies II

3:0 (2:0)

Die Oberliga-Fußballerinnen des Hegauer FV überwintern auf dem ersten Tabellenplatz. Die Hegauerinnen gewannen in der letzten Partie vor der Winterpause das Nachholspiel gegen den VfL Sindelfingen Ladies II verdient mit 3:0. Die Treffer steuerten Luisa Radice mit einem Doppelpack und Berenice Becker bei.

Nach dem siebten Sieg in Folge wird der Lauf des Hegauer FV durch die Winterpause unterbrochen. Der Erfolg im Nachholspiel gegen die Zweitligareserve des VfL Sindelfingen Ladies kam erst mit Verzögerung zustande. Es gab einige Unstimmigkeiten, weil sich die Verantwortlichen der Gäste zunächst weigerten, auf dem Kunstrasenplatz in Welschingen zu spielen, weil nach den Frosttagen einige Stellen oberflächlich gefroren waren, was niemand so wirklich nachvollziehen konnte. Nachdem man im HFV-Lager den Rasenplatz als Ausweichspielfeld anbot, ging es plötzlich doch auf dem Kunstrasen, sodass die Begegnung mit 40 Minuten Verspätung angepfiffen wurde.

Zu Beginn fehlte es an der Konzentration, doch die HFV-Elf bekam das Spiel zusehends in den Griff. VfL-Torhüterin Besarta Leci konnte einen Schuss von Sina Sauter nach einer Ecke im Nachfassen festhalten (11.). Eine Minute später musste sie aber erstmals hinter sich greifen. Anne Fleig legte mit Übersicht von der Grundlinie auf Luisa Radice zurück, die den Ball souverän verwandelte (12.). Nach einem klasse Spielzug über Fleig und Radice zielte Carmen Hirt knapp neben das Tor (14.). In der 16. Minute war Berenice Becker einen Schritt zu spät dran, nachdem Luisa Radice den Ball schon an der Torhüterin vorbeigelegt hatte. Ein Distanzschuss von Jana Kaiser ging knapp über den Querbalken (27.). Die Gäste aus Sindelfingen konzentrierten sich fast ausschließlich auf die eigene Defensive und standen sehr kompakt. Nach einem klasse Zuspiel von Sauter auf HFV-Spielführerin Luisa Radice spielte diese den Ball von links in Richtung langen Pfosten, wo Becker lauerte und abgeklärt zum 2:0 traf (29.).

Im zweiten Abschnitt das gleiche Bild. Die Hegauerinnen bestimmten die Begegnung, Sindelfingen stand defensiv sehr kompakt und kam so gut wie gar nicht in die Offensive. Beim 3:0 (61.) von Luisa Radice revanchierte sich Berenice Becker mit einer herrlichen Vorarbeit durch einen Rückpass von der Grundlinie auf die HFV-Spielführerin, die ihr Torekonto auf zwölf Treffer hochschraubte. In der 70. Minute flankte Jana Butsch, und Hirt setzte den Kopfball auf das Tornetz. Fünf Minuten später traf Hirt nach einer Radice-Flanke nur den Pfosten (75.). Die Gäste hatten Glück, dass die Hegauerinnen ihre Chancen nicht verwerteten.

Ein Schuss von Tabea Griß ging knapp am Tor vorbei (79.), und Aurora Castiglione traf aus zwölf Metern ebenfalls nur Aluminium (82.). Kurz vor Ende konnte Gäste-Torhüterin Leci gegen Hirt retten (90.). Es war ein verdienter Erfolg für den Hegauer FV, der nach dem Abstieg aus der Regionalliga nun in der Oberliga angekommen ist und sich in den letzten Wochen sehr gut präsentiert hat. Bis Mitte Januar ist Pause, dann beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde, die am 3. März mit einem Nachholspiel gegen den FV 09 Niefern startet. (roe)

Hegauer FV: Szell, Hahn, Ronecker, Knisel, Sauter (71. Finkbeiner), Griß, Kaiser (63. Butsch), Hirt, Fleig, Becker, Radice. – Tore: 1:0 (12.) Radice, 2:0 (29.) Becker, 3:0 (61.) Radice.