Fußball Hegauer FV setzt gegen den TSV Viernheim auf Geduld

Die Fußballerinnen des Hegauer FV empfangen ausnahmsweise bereits am Samstag den Tabellenletzten TSV Amiticia Viernheim.

Frauenfußball, Oberliga Baden-Württemberg: Hegauer FV – TSV Amicitia Viernheim (Samstag, 15.30 Uhr). – Am siebten Spieltag empfangen die Oberliga-Fußballerinnen des Hegauer FV den Tabellenletzten TSV Amicitia Viernheim. Kurios dabei: Viernheim liegt nordöstlich von Mannheim in der Rhein-Neckar-Region kurz hinter der Landesgrenze von Baden-Württemberg in Hessen, gehört aber verbandstechnisch zum Badischen Fußballverband und spielt somit in der Oberliga Baden-Württemberg und nicht in Hessen.

Nach dem souveränen Sieg gegen den TSV Tettnang vor einer Woche geht der Hegauer FV als klarer Favorit in die Partie. Ungewöhnlich ist der Samstagspieltag, der aber den Hegauerinnen absolut entgegenkommt, weil sie nächste Woche an Allerheiligen im Südbadischen Vereinspokal den FC Hochrhein-Hohentengen-Stetten empfangen (Spielbeginn 14.30 Uhr im Hegau-Stadion) und zum Abschluss der Englischen Woche beim Tabellenführer FV 09 Niefern (Pforzheim) antreten müssen.

Gegen die Gäste aus Viernheim ist der Hegauer FV bisher noch nie angetreten. Die Hegauerinnen werden sich vom schlechten Tabellenstand aber nicht blenden lassen, denn der TSV Amicitia Viernheim braucht dringend Punkte und hat in Engen nichts zu verlieren. Die Bilanz bisher: Eine Tordifferenz von 2:16 und ein Punkt, der in einem torlosen Unentschieden gegen den Vorletzten VfL Sindelfingen Ladies II geholt wurde. Beim Hegauer FV geht man davon aus, dass sich das Spiel des TSV auf eine massive Abwehr aufbauen wird und dass man bei den Kontersituationen auf der Hut sein muss.

Michael Rösch, Sportlicher Leiter des HFV, weiß, worauf es ankommen wird: „Wir werden das Spiel aktiv gestalten und machen müssen. Das bedeutet, dass wir mit Geduld und dem nötigen Druck versuchen werden, das Abwehrbollwerk zu knacken.“ In der Trainingswoche wurde auch speziell darauf hingearbeitet. Die HFV-Elf zeigt in den letzten drei Wochen deutlich mehr Stabilität und hat ihre Form gefunden. Zwei Siege in Folge, gegen den Titelfavoriten Karlsruher SC und gegen das talentierte und ambitionierte Team vom TSV Tettnang, untermauern das. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Carmen Hirt, die gegen Tettnang wegen eines rüden Fouls noch vor der Pause verletzt vom Platz musste. Ansonsten stehen alle Spielerinnen zur Verfügung.

Das Verbandsliga-Team des Hegauer FV spielt am Sonntag um 13 Uhr beim SV Gottenheim. Die B-Juniorinnen spielen am Samstag in der Oberliga um 15.30 Uhr im Südbaden-Derby beim ESV Waldshut. (roe)