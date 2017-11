Frauenfußball Hegauer FV setzt Siegesserie fort

Der 6:0-Erfolg des Hegauer FV gegen Aufsteiger FV Bellenberg war der sechste Dreier in Folge für die Gastgeberinnen

Fußball, Oberliga Frauen

Hegauer FV

FV Bellenberg

6:0 (3:0)

Die Hegauerinnen gingen als Favorit in die Partie, doch der Tabellenneunte war mit der Empfehlung von 22 Toren angereist. Allerdings auch mit der schwächsten Defensive der Oberliga. Diese Anfälligkeit in der Abwehr war auch gegen den HFV offensichtlich. In der 9. Minute spielte sich Carmen Hirt im Strafraum sehr schön durch, doch ihr Torschuss prallte vom Innenpfosten zurück ins Feld.

Die Mannschaft des Trainer-Teams Gino Radice und Uwe Kreuz ließ den Ball gut laufen und hatte von Beginn an klar mehr vom Spiel. Der Führungstreffer fiel nach einer Viertelstunde, als Hirt von der Grundlinie auf Luisa Radice zurücklegte, deren Schuss von FVB-Torhüterin Carina Renz noch abgewehrt werden konnte, doch Tabea Griß stand genau richtig und sorgte für das 1:0. Das 2:0 (19.) nach einem Freistoß von Jana Kaiser, war eine Co-Produktion. Griß köpfte im Getümmel Hirt an, die ihr erstes Kopfballtor erzielte.

Die Gastgeberinnen schnürten die Gäste weitgehend in deren Hälfte ein. Als sich Berenice Becker sehr gut über die rechte Seite durchsetzte und den Ball von der Grundlinie scharf vor das Tor brachte, konnte Alena Egger nicht mehr ausweichen und lenkte den Ball ins eigene Tor (23.). Nach einer schönen Hereingabe von Becker stand Griß frei und hämmerte den Ball an die Querlatte (27.). Auch in der 34. Minute rettete das Aluminium, als FVB-Torhüterin Renz einen Schuss von Luisa Radice an den Pfosten lenkte.

Die HFV-Elf war nun etwas ungenauer in den Aktionen und agierte nicht mehr ganz so druckvoll, trotzdem gab es Chancen. Anne Fleig zielte knapp über das Tor (35.). Kaiser setzte einen Freistoß knapp neben den linken Pfosten (39.). Nach einer Flanke von Becker brachte Griß nicht den nötigen Druck hinter den Kopfball (40.). Die einzige gute Torchance des Spiels hatte Bellenberg in der 43. Minute, doch HFV-Torhüterin Selina Szell klärte stark.

Auch im zweiten Abschnitt bestimmten die Gastgeberinnen die Begegnung. Nach einem öffnenden Pass von Kaiser auf die linke Seite zu Fleig, legte diese quer auf Griß, die sicher zum 4:0 (59.) traf. In der 63. Minute zielte Hirt knapp neben das Tor. Nur zwei Minuten später machte sie es besser und traf nach Zuspiel von Luisa Radice zum 5:0 (65.). Ein mögliches Tor von HFV-Spielführerin Luisa Radice verhinderte FV-Torhüterin Renz mit einer starken Reaktion (77.), sodass die HFV-Torjägerin ohne Treffer blieb. Griß bestätigte ihren Torriecher in der 85. Minute, als sie nach einer Flanke von Hirt zum 6:0 abstaubte. Mit ihrem Hattrick zog sie an der Spitze der Torschützenliste mit Luisa Radice gleich. Beide kommen auf jeweils zehn Tore in neun Spielen. (roe)

Hegauer FV: Szell, Hahn, Ronecker, Knisel (69. Finkbeiner), Sauter, Kaiser, Griß, Fleig (69. Reichert), Becker (61. Butsch), Hirt, Radice. – Tore: 1:0 (15.) Griß, 2:0 (19.) Hirt, 3:0 (23.) Eigentor, 4:0 (59.) Griß, 5:0 (65.) Hirt, 6:0 (85.) Griß.