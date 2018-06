Frauenfußball Hegauer FV plant Meisterstück

Der TSV Neckarau ist am Sonntag in Engen zu Gast. Bei einem Sieg ist dem Hegauer FV der Titelgewinn nicht mehr zu nehmen

Frauenfußball, Oberliga: Hegauer FV – TSV Neckarau (Sonntag, 14 Uhr). – Mit einem Sieg am Wochenende können die Hegauerinnen einen Spieltag vor Saisonende die Meisterschaft feiern. Und dies zuhause, vor eigenem Publikum. Mit fünf Punkten Vorsprung auf den Verfolger SV Hegnach führt die Mannschaft um das Trainer-Team Gino Radice und Uwe Kreuz das Oberliga-Feld an. Da auch das Torverhältnis beim Hegauer FV (+53) besser ist das der Hegnacherinnen (+27), würde den Gastgeberinnen wohl auch ein Unentschieden zur Meisterschaft reichen. Auf solche Rechenspiele möchten es die Hegauerinnen aber erst gar nicht ankommen lassen. Sie möchten sich mit einem Sieg bei ihren treuen Fans bedanken. Bis auf ein Unentschieden hat der HFV in dieser Saison alle Heimspiele gewonnen und dabei 40 Tore erzielt. Doch es wird sicher nicht einfach für den Spitzenreiter, denn die Gäste aus dem Mannheimer Stadtteil Neckarau kämpfen noch um den Klassenerhalt und stehen derzeit mit einem Punkt Vorsprung auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. In der Vorrunde hat der Hegauer FV das Aufeinandertreffen mit 5:1 gewonnen und im ersten Abschnitt eine seiner besten Halbzeiten in dieser Saison abgeliefert. 5:0 hieß es zur Pause. Im zweiten Abschnitt waren die Nordbadenerinnen besser im Spiel und ließen nicht mehr viel zu. Sie wissen also aus eigener Erfahrung, wie man gegen den offensivstarken Tabellenführer agieren muss. Der Hegauer FV will aber nichts anbrennen lassen und wird voll auf Sieg spielen. Michael Rösch, Sportlicher Leiter beim Hegauer FV: „Die Mannschaft ist voll fokussiert auf den Sonntag und will unbedingt vor dem eigenen Anhang die Meisterschaft feiern. Dieses Erlebnis möchten sie sich nicht nehmen lassen und werden alles dafür tun, denn so oft wird man in einer Sportlerlaufbahn nicht Baden-Württembergischer Meister“.

Drei Spielerinnen in der HFV-Elf können ihren jüngeren Mitspielerinnen von diesem Höhepunkt aus eigener Erfahrung berichten. Spielführerin Luisa Radice, Carmen Hirt und Carina Walde gehörten bereits der Meistermannschaft von 2011 an und stehen nun dicht vor ihrem zweiten Titelgewinn in der Oberliga Baden-Württemberg. Sechs Jahre folgten dann in der Regionalliga Süd, bis man vor einem Jahr absteigen musste. Es sieht ganz danach aus, dass dem Hegauer FV die sportliche Konsolidierung gelingen wird und er wieder in die dritthöchste Spielklasse Deutschlands zurückkehren kann. Für die Partie am Sonntag stehen dem Trainer-Team des HFV voraussichtlich alle Spielerinnen zur Verfügung.

Die Hegauerinnen hoffen darauf, dass sie von vielen Freunden des Frauenfußballs unterstützt werden und mit ihrem tollen Publikum die Meisterschaft feiern können. (roe)