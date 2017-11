Frauenfußball Hegauer FV mit Hattrick und Doppelpack

Am 10. Spieltag in der Frauen Oberliga Baden-Württemberg hat der Hegauer FV nicht nur seinen sechsten Saisonsieg realisiert, sondern auch im ersten Abschnitt seine beste Saisonleistung gezeigt. Tabea Griß mit einem Doppelpack und Luisa Radice mit einem lupenreinen Hattrick brachten die Gäste aus dem Hegau schon zur Pause klar mit 5:0 in Führung

Frauenfußball, Oberliga

TSV Neckarau

Hegauer FV

1:5 (0:5)

Nach der fußballerischen Magerkost vor Wochenfrist sprühte der Hegauer FV gegen den TSV Neckarau im ersten Abschnitt vor Spiellaune. Nach einer Flanke von Corinna Knisel legte Berenice Becker von der Grundlinie auf Tabea Griß zurück, die den Ball zur frühen HFV-Führung ins Netz beförderte (4.). Die Gäste machten weiter Druck und drängten die Heimelf in die eigene Hälfte zurück. Wieder steckte Berenice Becker mit Übersicht für Tabea Griß durch, die den Ball überlegt in die lange Torecke verwandelte (10.). Luisa Radice sorgte nach einer Viertelstunde mit einem direkt verwandelten Eckball für die Vorentscheidung (15.).

Neckarau konnte sich nur schwer auf die Spielweise der HFV-Elf einstellen, die sich sehr gut bewegte und den Ball gefällig in den eigenen Reihen kursieren ließ. Immer wieder wurde früh gepresst, so auch in der 22. Minute, als Carmen Hirt in der Hälfte des TSV den Ball eroberte, schnell Luisa Radice in den Lauf spielte, die den Ball an Torhüterin Lena-Marie Kurz vorbei zum 4:0 verwertete. Nach einigen vergebenen Chancen erhöhte der Hegauer FV durch den lupenreinen Hattrick von HFV-Spielführerin Luisa Radice auf 5:0 (39.).

Mit der sicheren Führung im Rücken ließen es die Hegauerinnen im zweiten Abschnitt deutlich ruhiger angehen und luden den TSV Neckarau zum Ehrentreffer durch Maria Peschke ein (56.). Danach hatten die Hegauerinnen die Begegnung wieder im Griff, auch wenn sie nicht mehr an die starke erste Halbzeit anknüpfen konnten. Am Ende stand ein hochverdienter Sieg, der fünfte in Folge für die HFV-Elf.

HFV-Coach Gino Radice zum Spiel seiner Mannschaft: „Was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben, war richtig guter Fußball. Schade, dass wir in der zweiten Halbzeit nur noch versucht haben, zu verwalten.“ (roe)

Hegauer FV: Keller (Tor); Hahn, Ronecker (73. Reichert), Knisel, Fleig (82. Finkbeiner), Griß, Kaiser, Hirt, Becker, Mehmetaj (57. Sauter), Radice. – Tore: 0:1 (4.) Griß, 0:2 (10.) Griß, 0:3 (15.) Radice, 0:4 (22.) Radice, 0:5 (39.) Radice, 1:5 (56.) Peschke. – SR: Reuter (Mosbach).